Hiran Gonçalves mobiliza autoridades no Itamaraty para trazer brasileiras detidas nos EUA

O caso que tomou repercussão na mídia internacional envolvendo as brasileiras, Liliana Matte e Anna Stéfane Radeck detidas em Chicago, nos Estados Unidos, por conta de serem menores de idade, motivou o deputado federal Hiran Gonçalves (PP) a protocolar um oficio junto ao Ministério de Relações Exteriores, para comunicar o titular da pasta, José Serra em busca de uma solução para o problema.

A reunião do parlamentar com o ministro está prevista para acontecer nesta terça-feira, 30, no Itamaraty.

Segundo o parlamentar, a intenção é mobilizar as autoridades competentes para que tomem medidas energéticas e efetiva para trazer as duas jovens de volta ao Brasil. “Analisando a situação, não vejo uma justificativa plausível para que o governo americano tomasse esse tipo de atitude, já que as moças estavam com os seus documentos em dia. Estou acompanhando o caso de perto e só descansarei quando elas puderem regressar para as suas famílias”, garantiu o deputado.

O caso

A roraimense Lilliana Matte, que atualmente Miss Brasil Model estava a passeio nos Estados Unido há cerca de um mês. No dia 20, a modelo esteve nas Bahamas, regressando novamente ao país norte-americano na segunda-feira, 22. Chegando no aeroporto de Miami, a jovem foi impedida de prosseguir a viagem, apesar de ter o visto americano de turismo e um passaporte com a autorização dos pais chancelada pelas autoridades brasileiras para poder viajar sozinha.

Segundo a família, Lilliana deveria retornar ao Brasil no dia 01º de setembro, para participar da coroação da Miss Brasil Model 2016, que deverá ocorrer no segundo fim de semana do próximo mês, no estado de São Paulo.

Já a jovem Anna Stéfane Radeck, de 16 anos, foi barrada pela imigração há duas semanas. Família não consegue tirá-la de abrigo para menores.

Apesar de estarem com o visto de turismo e a autorização para viajar desacompanhada, as jovens foram retidas pela imigração americana e levadas a um abrigo para menores em Chicago, sem saber quando voltará ao Brasil.

Jânio Tavares