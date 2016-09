Hiran Gonçalves é eleito presidente da Comissão que analisará PEC do enquadramento de servidores dos ex-Territórios

“Uma questão de justiça para com os servidores dos ex-Territórios de Roraima, Amapá e Rondônia que ajudaram a construir nossos Estados e merecem ter seus direitos reconhecidos”. Assim, o deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) abriu seu pronunciamento logo após ter sido eleito, com 17 votos favoráveis nesta terça-feira, 14, presidente da Comissão Especial consti­tuída para dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº. 199, de 2016.

A proposição pretende incorporar os servidores dos ex-Territórios de Roraima, Amapá e Rondônia, que trabalharam de 1988 a 1992, nos quadros da administração pública federal.

O deputado Cabuçu Borges (PMDB/AP) foi eleito primeiro-vice-presidente, enquanto que a deputa­da Mariana Carvalho (PSDB/RO) ficou com o cargo de segundo vice-presidente. Já o deputado André Abdon (PP/AP) elegeu-se terceiro-vice-presidente.

A PEC 199 propõe a alteração do o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a inclusão, em quadro em extinção da administração pública federal, de servidor público, de integrante da carreira de policial, civil ou militar, e de pessoa que haja mantido relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios ou dos Estados do Amapá ou de Roraima, inclusive suas prefeituras, na fase de instalação dessas unidades federadas.

De acordo com Hiran Gonçalves, a proposição visa efetivar um direito adquirido com a Emenda Constitucional 79, deixando mais claro os critérios para que os servidores possam optar relo enquadramento. “Era importante que nós instalássemos hoje essa comissão para resgatarmos um pouco da dignidade dessas pessoas que trabalharam nos nossos respectivos Territórios no final da década de 1980 e início da década de 1990”, ressaltou.

O parlamentar fez, em nome dos ex-Territórios, um agradecimento especial ao presidente provisório da Comissão Especial, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), pela postura e interesse em ver instituída a comissão que, segundo ele, vai repor uma longa discrepância na lei. “Sem o trabalho dele aqui nós não teríamos instalado e eleito essa comissão hoje porque este é um dia atípico na Câmara dos Deputados, quando muitos parlamentares estão nas suas bases cuidando das eleições municipais, e ele mobilizou todo mundo para trabalhar focado na formalização da comissão”.

Dirigindo-se aos servidores que compareceram ao plenário onde foi realizada a eleição da Comissão Especial, Hiran Gonçalves argumento que a luta vai continuar até que todos os servidores tenham os seus direitos assegurados. “Nós precisa­mos resolver essa questão rapidamente, enquadrando esses servidores em uma instituição do governo federal para que elas tenham um final de vida digno, porque eles participaram, de uma maneira muito importante, da instalação e do desenvolvimento dos nossos Estados e, a elas não foi dado o direito de serem reconhecidas como funcionários federais por conta do trabalho que eles fizeram nos nossos Estados. Essa indefinição e essa expectativa de direito já têm mais de 20 anos e não pode perdurar indefinidamente”, ressaltou o parlamentar, informando que em Roraima cerca de três mil pessoas serão beneficiadas com o enquadramento.

Para evitar qualquer tipo de contratempo, o parlamentar lembrou que já entrou com um pedido de urgência para que a matéria seja levada ao Plenário para ser votada o mais rápido possível.

Benné Mendonça