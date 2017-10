Hiran Gonçalves defende inclusão da atividade dos Corpos de Bombeiros nas políticas públicas de saúde

O Comando Geral dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil tratou nesta quinta-feira, 5, junto ao Ministério da Saúde, da possibilidade de inclusão da atividade dos Corpos de Bombeiros também nas políticas públicas de saúde, uma vez que a corporação já desempenha atividades de socorro e emergência, além do transporte aero-médico, transporte de órgãos e transporte de bancos de leite.

Junto ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, que presidiu a reunião estavam o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Hiran Gonçalves, e os secretários de Gestão Estratégica e Participativa, Gerlane Baccarin, e de Atenção à Saúde, Francisco Figueiredo.

“Os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil fazem, com muita propriedade, a atividade pré-hospitalar, mas, na regulamentação da política de saúde, que trouxe o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a atividade pré-hospitalar, não foram contemplados com a regulamentação legal dessas atividades”, argumentou o depu­tado Hiran Gonçalves.

Segundo o parlamentar, a presença de todos os comandantes gerais dos Corpos de Bombeiros do país na reunião com o ministro Ricardo Barros foi no sentido de fazer um pleito conjunto ao Ministério da Saúde para que passe a integrar nas ações pré-hospi­talares do país a ação que já é feita pelos Bombeiros Militares na questão do resgate terres­tre, fluvial e aero-médico.

“Foi uma reunião muito profícua, onde o ministro Barros se comprometeu em criar­mos um grupo de trabalho para integrarmos de maneira formal essa parceria que já existe entre SAMU e o atendimento pré-hospitalar dos Corpos de Bombeiros que, aliás, é anterior ao SAMU”, destacou Gonçalves.

O parlamentar fez uma solicitação a bancada de deputa­dos federais de Roraima para direcionar as verbas de emendas individuais para ajudar o Corpo de Bombeiros do estado. “Desde o início do meu mandato tenho colocado recursos para o Corpo de Bombeiros. Agora, no final do mês, nós temos o limite para direcio­nemos nossas emendas e eu peço a toda a bancada para que ajude a corporação que, assim como em todo o Brasil, é quem mais merece todo o respeito da sociedade pelo trabalho que faz”.

Para o comandante geral do Corpo de Bombeiros de Roraima, coronel Doriedson Ribeiro, a intermediação do deputado Hiran Gonçalves e o apoio que ele tem dado a cor­po­ração do estado têm sido fundamentais para as ações desempenhadas por seus coman­dados. “Agra­de­ço também por ele ter abarcado esse pleito de todos os Corpos de Bombei­ros do Brasil, mas que vai ajudar muito também o Corpo de Bombeiros de Roraima que já faz, na prática, essas atividades relativas ao SAMU”, disse.

Já o presidente do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Carlos Helbingen Júnior, salientou que a intenção é que se possa somar, junto às atividades de socorro e emergência, outras ações como o transporte aero-médico, trans­por­te de órgãos, transporte de bancos de leite, que já são exercidos pelos Corpos de Bom­bei­ros Militares do Brasil.

“Nós estamos aqui, em uma parceria com o deputado Hiran Gonçalves, levando um pleito importantíssimo para o Brasil, ou seja, a solicitação da inclusão da atividade dos Corpos de Bombeiros também nas políticas públicas de saúde. A materialização de algo que já é uma prática da categoria, tornando essa praticidade em uma legalidade vigente para que se possa, inclusive, somar investimentos e o desenvolvimento de todo o sistema”, defendeu.

Uma Portaria está sendo trabalhada pelas secretarias de Gestão Estratégica e Participativa e de Atenção à Saúde para ser apresentada ao ministro da Saúde nos próximos dias que, em conjunto com a Comissão Tripartite do Ministério da Saúde, vai deliberar sobre o assunto.

Benné Mendonça