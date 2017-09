Hiran Gonçalves confirma construção de represa em Pacaraima pela Funasa

Reconhecendo o trabalho que o presidente Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Rodrigo Dias, tem feito à frente da instituição e, principalmente, em favor da saúde de Roraima, o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Hiran Gon­çal­ves (PP/RR), formalizou nesta semana, um convite para que ele preste contas dos quatro meses de sua gestão à frente do órgão. A audiência pública está marcada para o dia 4 de outubro. “O trabalho do presidente Rodrigo Dias tem conferido celeridade às obras que dizem respeito à saúde, pois, trata-se de um técnico que nos ajuda com muita presteza e rapidez”, afirmou Hiran Gonçalves.

Conforme avalia o parlamentar, a gestão de Dias tem causado impacto muito impor­tante na saúde das pessoas do estado de Roraima. Como exemplo, ele cita várias obras de saneamento que estavam com dificuldades de financiamento, e o gestor ajudou a agilizar e colocá-las em andamento. Em decorrência dessa interferência, várias unidades de abasteci­mento de água no estado já foram inauguradas e mais três vão ser inauguradas brevemente no município de Rorainópolis.

De acordo com Gonçalves, o presidente Rodrigo Dias também liberou recursos para que uma represa em Pacaraima seja construída e a cidade resolva o problema da falta de água potável. “Pacaraima que vem sofrendo muito na questão da atenção à saúde por conta dos venezuelanos que estão imigrando para o Brasil, em decorrência da crise política e humanitária que a Venezuela vive. Então, milhares de pessoas entram por Pacaraima e muitos ficam fixados na fronteira”, explicou o parlamentar.

Por sua vez, o presidente Rodrigo Dias disse receber com muita satisfação o convite para comparecer à CSSF. “Como membro do poder Legislativo devo prestar contas da minha gestão à frente da Funasa e o farei com muito orgulho, levando ao conhecimento dos membros da Comissão de Seguridade tudo que já foi feito pela nossa equipe”.

Para o povo de Roraima e os cidadãos de Pacaraima, o presidente Dias confirmou que, finalmente, o problema da água da cidade será resolvido. “Iremos, agora, iniciar a construção da represa, que é uma obra que tanto é esperada por todos e que, hoje, aflige os munícipes por conta da imigração venezuelana”.

Benné Mendonça