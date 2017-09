Hiran Gonçalves articula apoio do CFM para ações sociais da Ablam

Com o objetivo de contribuir com a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medi­cina (Ablam) a desenvolver uma série de ações sociais, em nível nacional, que promovam a saúde dos cidadãos, principalmente, dos mais carentes, o deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) articulou nesta quinta-feira, 31, o encontro do estudante de medicina de Rorai­ma, Kácio Mourão, com o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Carlos Vital. O acadêmico Mourão esteve em Brasília como convidado do parlamentar para o Programa Está­gio-Visita, realizado entre os dias 28 agosto e 1º de setembro na Câma­ra dos Depu­tados.

As Ligas Acadêmicas de Medicina são entidades constituídas fundamentalmente por estudan­tes, em que se busca aprofundar temas em uma determinada área da Medicina. Para tanto, as atividades das Ligas Acadêmicas se orientam segundo os princípios do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão.

De acordo com o deputado Hiran Gonçalves, o presidente do Conselho Federal de Medicina recebeu a proposta de parceria e, mesmo antes de definir os detalhes da partici­pação do CFM e dos CRMs já, antecipadamente, aceitou participar do projeto nacional das Ligas Acadêmicas de Medicina.

“O presidente Carlos Vital aceitou as sugestões e ficou muito impressionado com o envolvimento de um jovem futuro colega da medicina lá de Roraima com essas questões que são questões nacionais e que vão dar um impacto na saúde das pessoas porque esses jovens estudantes de medicina podem desenvolver ações junto à comunidade”, afirmou Hiran Gonçalves. Para o deputado, é no convívio social que o acadêmico de medicina se desenvolve melhor e pode elaborar sua prática médica e o seu treinamento médico da maneira mais correta. “Este é o cenário de prática em que os jovens médicos mais apren­dem, uma vez que estão juntos do paciente e junto da sociedade”, explicou.

Gonçalves salientou que o CFM já apoia as Ligas e, nesse sentido, todo o empenho do Dr. Kácio Mourão e o pedido de apoio para o projeto de parceria para tornar as Ligas Universitárias de Medicina mais proativas junto à sociedade ficaram mais facilitados.

Para o presidente Carlos Vital, a participação do CFM na revitalização da Associa­ção Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medi­cina sinaliza o apoio do órgão às iniciativas da nova geração de estudantes. “É muito bom ver que eles estão preocupados em estar mais próximos das comunidades e interessados em contribuir para solucionar os proble­mas da saúde de quem mais necessita.

Na avaliação do estudante Kácio Mourão, a intermediação do deputado Hiran Gonçalves junto à presidência do CFM foi fundamental para que ele retorne à Roraima certo de que o projeto vai mesmo deslanchar. Ele contou que ao solicitar o apoio do CFM para as ações sociais que a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina vai começar a desenvolver entre outubro e dezembro a resposta foi positiva.

“Meu pedido de apoio foi no sentido de que o CFM possa estimular os Conselhos Regionais a apoiarem nossas ações e disponibilizar material gráfico, além de divulgar essas ações nos meios de comunicação do Conselho Federal”, esclareceu.

