Hiran Gonçalves analisa como positiva a eleição de Rodrigo Maia

A eleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta quinta-feira, 2, para presi­dente da Câmara dos Deputados para o biênio 2017-2018 foi analisada pelo deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) como um voto de confiança e reconhecimento ao trabalho realizado por ele durante os 7 meses em que ficou à frente da Presidência da Casa. Para Gonçalves, os 293 votos dados pela base aliada, que propiciaram a vitória em primeiro turno, sinali­zam a certeza da retomada do crescimento proposta pelo governo Temer.

Candidato do bloco PMDB, PSDB, PP, PR, PSD, PSB, DEM, PRB, PTN, PPS, PHS, PV e PTdoB, Maia preside a Câmara desde julho do ano passado, em substituição ao ex-deputado Eduardo Cunha, que havia sido eleito para o biênio 2015-2016.

“Com a eleição da Mesa Diretora, a expectativa é de começar um trabalho para fazer com que o Brasil comece a crescer de um modo contínuo, uma vez que 2016 foi muito ruim para a economia”, afirmou o deputado Hiran Gonçalves. Na sua avaliação, todos os parlamentares têm a esperança de que o Congresso Nacional esteja sintonizado com as mudanças que o governo Temer quer começar a fazer nesse ano.

Gonçalves elencou a reforma da Previdência, a reforma das leis trabalhistas, a estabilidade econômica, o controle da inflação e uma boa interlocução com o Parlamento como as principais metas a serem alcançadas para que o Brasil possa enfrentar o ano de 2017 com menos turbulência do que o ano passado.

O parlamentar disse acreditar que os deputados possam realizar debates constru­tivos e colaborar com o País, a fim de que se consiga retomar a escalada de crescimento, com a diminuição progressiva da taxa de desemprego, que já superou a casa dos 12 milhões. “Nós queremos ser protagonistas dessas mudanças que o governo do presidente Temer quer implantar e desenvolver no País nesses dois últimos anos de mandato dele”.

Hiran Gonçalves lembrou que o Partido Progressista (PP) ficou com a segunda vice-presidência e comemorou de maneira particular porque, segundo ele, teve papel importante nessa vitória do colega e do partido. “Fui o coordenador da campanha do deputado André Fufuca (PP-MA), que é uma jovem liderança, mas que já tem uma histó­ria de grandes realizações na Câmara dos Deputados.

Como resultado final da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) – candidato do bloco PTB, SD, Pros e PSL – obteve 105 votos. O candidato do bloco PT, PDT, PCdoB, André Figueiredo (PDT-CE), teve 59 votos; a deputada Luiza Erundina (Psol-SP), 10; o deputado Júlio Delgado (PSB-MG), 28; e o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), quatro votos.

Depois da eleição da Presidência da Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional abriu o ano legislativo com a realização da cerimônia de abertura dos trabalhos, que contou com a presença do presidente Michel Temer. O evento marca a retomada dos trabalhos do Legislativo após o recesso parla­mentar. Um dos pontos altos da cerimônia é a leitura da mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional.

Benné Mendonça