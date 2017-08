Hiram Goncalves é favorável a Projeto que proíbe venda de refrigerantes em escolas

Proposta que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de educação básica (do primeiro ao nono ano), públicas ou privadas, está pronto para ser votado no Plenário. O texto (PL 1755/07) foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e contou com voto favorável do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), que é membro do colegiado. “Devemos concentrar esforços para incentivar a alimentação saudável dos estudan­tes e con­tribuir para evitar problemas como a obesidade, o diabetes e a pressão alta nos jovens”, si­na­li­zou. O autor do projeto é o deputado Fábio Ramalho (PMDB/MG).

Segundo dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e divulgado no ano passado, o refrigerante ocupa o sexto lugar na lista dos 20 alimentos mais consumidos por adolescentes brasileiros, à frente de hortaliças, frutas e leite. Mais de 80% dos jovens consomem sódio, uma das substâncias presentes nos refrigerantes, acima dos limites máximos recomendados.

O deputado Hiran Gonçalves lembrou que no ano passado o projeto já havia passa­do pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), onde ele agora ele é presidente, e aprovado por unanimidade. Segundo o parlamentar, a intenção já em 2016 foi contri­buir com a sociedade na busca de alternativas para com­ba­ter o problema da obesida­de e trabalhar para a retomada dos bons hábitos alimentares desde a infân­cia.

“Projetos como esse demonstram que estamos atentos à verdadeira epidemia de ex­cesso de peso que atinge nossas crianças e adolescentes, e é a base de inúmeras doenças, bem como às possíveis soluções que estão ao nosso alcance e que, em larga escala, protegem os jovens estudantes a médio e lon­go prazos”, come­morou Gonçalves. Como médico, sua ava­lia­ção é que, nesse caso, a prevenção é o melhor remédio. O PL 1755/07 é do deputado Fábio Ramalho (PMDB/MG).

Hiran Gonçalves concordou com o argu­mento do autor do projeto, de que o au­men­to dos índices de obesidade infantil no País está diretamente relacionado ao consu­mo de alimentos como salgadinhos e refrigerantes vendidos nas escolas. Ele citou o levan­ta­men­to do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feito com base na Pes­qui­sa de Orçamento Familiar de 2008/09, que aponta que 14,3% das crianças entre 5 e 9 anos são obesas. “O problema atinge todas as classes sociais, em todas as regiões”, disse.

Gonçalves lembrou ainda que a Lei 11.947/09, que trata da alimentação escolar, deter­mina que a merenda escolar deve observar, entre outros princípios, o “emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros”. O projeto das escolas sem refrigerante será votado ainda pelo Plenário da Câmara.

