HGR teve aumento de quase 40% no número de cirurgias eletivas

O HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Sousa Bento), maior hospital de Roraima, realizou neste ano quase 40% cirurgias eletivas a mais do que o registrado há três anos. No primeiro semestre de 2017, foram realizados 3.008 procedimentos eletivos contra 2.182 no mesmo período de 2014. O avanço é fruto de investimentos como novos equipamentos, contratação de servidores e melhorias na estrutura física do hospital.

Nos últimos três anos, somando HGR, Hospital Regional de Rorainópolis e o Hospital Materno Infantil já foram realizadas quase 10 mil cirurgias agendadas. Somando às cirurgias de urgência, o número chega a 18 mil.

A especialidade responsável pelo aumento mais expressivo de janeiro a junho deste ano foi a oftalmologia, cuja produção mais que dobrou em relação ao mesmo período de 2014. No entanto, as especialidades com maior demanda continuam sendo as gerais e ortopédicas.

Além do aumento na produção, houve ainda investimento em novos procedimentos como as cirurgias de retina, que antes eram realizadas apenas fora do Estado. Também foram realizadas aqui em Roraima, em parceria com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, cirurgias de alta complexidade em ortopedia em pacientes que aguardavam pelo procedimento há mais de três anos. Outra modalidade de cirurgia retomada foram as bucomaxilofaciais, que também estavam paradas há vários anos e foram retomadas em regime de mutirão. Sem contar as cirurgias que nunca haviam sido realizadas no interior do Estado e passaram a ser feitas desde 2015, como cirurgias de urologia, otorrinolaringologia, ginecologia, entre outras especialidades.

O gerente da Central de Regulação de Leitos e Cirurgias Eletivas, Marcelo Borba, explicou que o procedimento cirúrgico eletivo é o que pode ser agendado e apesar de não ser considerado urgente, engloba especialidades importantes. “A ortopedia, cirurgia geral e oftalmologia são áreas nas quais há muita demanda e não podem ser negligenciadas”.

Ele explicou que o processo de agendamento foi reforçado e tem funcionado de maneira integrada em pontos estratégicos como CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), Centro de Referência da Saúde da Mulher e nos hospitais dos municípios do interior, o que colaborou para um melhor funcionamento do serviço.

Um dos fatores que interfere no andamento das cirurgias é a falta de leitos. Assim, para agilizar o atendimento foi criado um plano para o melhor aproveitamento das acomodações na unidade.

“Essa reestruturação envolveu tanto as cirurgias eletivas quanto as emergenciais. Após essa medida, aliada ao aumento de recursos humanos, conseguimos elevar o patamar das cirurgias até mais do que a média nacional”, pontuou.

A expectativa é aumentar ainda mais a realização de cirurgias com a inauguração do Hospital das Clínicas e do anexo do HGR, que juntas irão desafogar a demanda e acabar com a falta de leitos.

Cirurgias emergenciais

No primeiro semestre deste ano, as cirurgias de caráter emergencial tiveram aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2014. O coordenador explicou que, hoje, com a melhora dos exames de diagnóstico, equipamento de laboratório, mais profissionais, é possível fazer um diagnóstico mais rápido, mas não é possível controlar as cirurgias urgentes, já que estas são consequência de outros fatores. “Este aumento se dá possivelmente por conta da grande quantidade de acidentes de trânsito, bem como o crescimento populacional, que aumentou a demanda neste tipo de cirurgias”, esclareceu.