HGR é selecionado para projeto Nacional com foco em UTIs

Após o sucesso na primeira etapa da Segurança do Paciente, o HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) foi selecionado para participar do projeto nacional ‘Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala do Brasil”. A ação tem duração de três anos e busca reduzir em 50% o número de infecções relacionadas às UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo).

O primeiro encontro ocorre nos dias 11 a 13 de dezembro em São Paulo. A equipe que vai participar é composta por médicos, enfermeiros, diretora do HGR e do Núcleo de Segurança do Paciente. Após esse processo, a unidade será uma referência para as outras UTIs no Estado de Roraima.

O projeto é desenvolvido por meio doProadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) em parceria com o Institute for Healthcare Improvement, com objetivo de orientar os profissionais de 120 hospitais públicos sobre as melhores práticas para o cuidado da segurança do paciente nos hospitais do SUS.

A ação visa reduzir em 50% as contaminações relacionadas à assistência na área da saúde no país, como a infecção da corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central, pneumonia associada à ventilação mecânica e a infecção do trato urinário.

Paciente Seguro

Desenvolvido por meio do Proadi-SUS do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento. Dentro de um ano, o projeto elaborou várias medidas no HGR (Hospital Geral de Roraima) contra eventos adversos, como o aumento de adesão dos profissionais na higienização das mãos, diminuição de pacientes com lesão por pressão e a criação de um novo serviço em oncologia.