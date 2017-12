HGR cria canal para receber demandas da população via WhatsApp

A internet e a tecnologia agora são aliadas da equipe do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) para melhorar o atendimento à população. Os usuários contam com o “Alô Gestão”, projeto pelo qual sugestões, denúncias e reclamações poderão ser feitas pelo WhatsApp (aplicativo para troca de mensagens instantâneas por celular).

O contato pode ser feito por meio do número (95) 99139-4507, com funcionamento 24 horas, para atender as demandas dos pacientes internados ou em observação no Pronto Atendimento Airton Rocha.

Para registrar a demanda, basta informar o nome completo do paciente, número do leito e a ala de internação.

Segundo a gerente administrativa do Pronto Atendimento, Lidyana Trindade, o canal busca uma aproximação maior com o paciente. “Muitas vezes as reclamações chegam em jornais, redes sociais, mas não chegam para a equipe gestora. Tendo acesso a estas reclamações mais rapidamente, podemos buscar uma solução o quanto antes”, pontuou.

Ela explicou que o contato é direto com a equipe administrativa plantonista. As demandas recebidas são verificadas o mais rápido possível e a equipe vai até o usuário checar a situação e dar um retorno sobre a solicitação.

“A aceitação do novo canal de relacionamento foi de imediato e já mostra resultados positivos. Estamos levando as demandas mais frequentes às nossas reuniões para adotarmos medidas necessárias para melhorar o atendimento”, disse a gerente.

Outros canais

Além do número para mensagens pelo WhatsApp, o usuário que deseja registrar uma denúncia, reclamação ou sugestão também pode acessar os pontos da Ouvidoria do SUS localizadas na sede da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) e nas principais unidades de saúde. O contato também pode ser feito telefone 2121-0590, pelo número nacional 136, por email (ouvidoriasus.rr@gmail.com) ou ainda pessoalmente ou por carta, enviada para o endereço Rua Madri, 180, Aeroporto, CEP: 609.043-270.

