HGR contabiliza mais de 3,6 mil procedimentos cirúrgicos em 2016

As inovações e serviços oferecidos à população, de modo seguro e com baixo índice de infecção hospitalar tornam o HGR (Hospital Geral de Roraima) uma unidade de referência em cirurgias de média e alta complexidades em um raio de 600 km, atingindo cidades e países vizinhos. Somente no primeiro semestre deste ano, foram realizados 3.651 procedimentos cirúrgicos na unidade hospitalar.

Nesta sexta-feira, o HGR completa 25 anos se mantendo como referência para todo o Estado e países vizinhos. Nos últimos 20 meses de gestão, o maior hospital de Roraima conseguiu reduzir a superlotação, aumentar a quantidade de cirurgias eletivas realizadas e obteve investimentos importantes em infraestrutura e equipamentos.

Diariamente, cerca de 625 pessoas são atendidas na unidade. A estrutura do hospital se divide em Pronto Atendimento Airton Rocha, que atende a grande parte das urgências imediatas, com assistência 24 horas, ajudando a diminuir as filas no pronto-socorro e o Pronto Socorro Francisco Elesbão, que atende a pacientes que estejam em estado de urgência ou emergência, como acidentados, cardíacos, entre outras complicações, além do serviço de ambulatório do Hospital Geral de Roraima, como a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), que é a principal instituição para tratamento do câncer em Roraima.

Para fazer toda essa engrenagem funcionar, a estrutura conta com 1.650 servidores que atendem diversos serviços, entre apoio de diagnóstico terapêutico e procedimentos de alta complexidade. A unidade também conta com o apoio de 400 colaboradores por meio do serviço terceirizado.

O HGR mantém programas de residência médica e já formou 101 médicos especialistas em áreas clínicas e cirúrgicas, dos quais, 46 profissionais compõem o corpo clínico da unidade atualmente. “O HGR foi o introdutor do Centro de Estudos organizado dentro da estrutura hospitalar, com biblioteca e sala de conexão médica, destinadas a promover o desenvolvimento técnico-científico do seu corpo clínico”, disse a diretora-geral da unidade, Marcilene Moura.

Número de cirurgias será triplicado com inauguração de novo bloco

O HGR vive uma das fases mais importantes da história, e com o término da obra de ampliação, terá mais capacidade de atendimento à população. Atualmente o hospital conta com 20 leitos e seis salas cirúrgicas. São feitas cerca de 500 cirurgias eletivas por mês, e incluindo as de emergência, a unidade chega próximo a mil procedimentos nos meses de pico.

Com a entrega do novo bloco, será triplicado o número de cirurgias, tendo em vista que não se investia na estrutura do HGR há mais de 20 anos. A obra do bloco E está em andamento e vai oferecer mais 120 salas de internação, 40 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 10 centros cirúrgicos. São 100 metros quadrados distribuídos em quatro pavimentos e será interligado ao bloco C da unidade hospitalar.

Em dois anos, mais avanços marcam gestão do HGR

Em 2014, havia uma média de 30 a 40 pacientes acomodados nos corredores e hoje esse número fica, no máximo, entre seis e oito. Uma das medidas que contribuíram para isso foi a renovação do convênio com o Hospital Lotty Íris para utilização de leitos de retaguarda, com aumento de 44 para 60 leitos.

Outro avanço obtido na Unidade foi a retomada de procedimentos que estavam suspensos, como as cirurgias eletivas de buco-maxilo-facial, paradas desde 2014 por falta de material e a implantação das cirurgias de retina, sendo que até então estes pacientes tinham que ser enviados para TFD (Tratamento Fora de Domicílio).

Foram retomados também alguns procedimentos cirúrgicos ortopédicos que não estavam sendo realizados devido à falta de órteses e próteses.

A unidade recebeu também vários investimentos em equipamentos que não eram adquiridos há vários anos, como monitores, ventiladores mecânicos, além de colchões, macas e poltronas.

Para que todos os equipamentos funcionem de maneira segura mesmo sem fornecimento de energia elétrica, o HGR recebeu quatro geradores, totalizando dois megawhatts de potência, suficientes para atender a toda unidade. Antes disso, contava-se com dois geradores instalados desde a inauguração, que abasteciam somente as duas UTIs, o setor de Grande Trauma e o Pronto Atendimento Airton Rocha, enquanto os outros blocos ficavam desassistidos.