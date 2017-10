Hemoraima abre as portas nesta sexta-feira para garantir o estoque

O Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) quer incentivar as doações para garantir bolsas de sangue para o feriadão. Para isso, a unidade abrirá as portas na próxima sexta-feira, 6, ponto facultativo, para dar mais uma oportunidade àqueles que desejarem ajudar. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.

Neste dia específico, o funcionamento será das 7h30 às 12h. Na ocasião, a unidade receberá aproximadamente 60 doadores parceiros da Igreja Adventista, mas qualquer pessoa com interesse em doar pode comparecer. A unidade retoma os atendimentos normais na segunda-feira (9).

No feriado prolongado, o número de ocorrências tende a aumentar e, consequentemente, aumenta também a demanda por cirurgias nos hospitais, cujo procedimento necessita de bolsas de sangue para ocorrer, enquanto que o número de doadores cai, pois, muitas pessoas aproveitam o feriado prolongado para viajar. Por isso o Hemocentro sempre busca maneiras para suprir o estoque nestas datas.

A assistente social do Hemoraima, Edna Félix, explicou que a promoção de campanhas em parceria com outras instituições é uma forma de mobilizar a população para o ato de doar e garantir o estoque de bolsa de sangue nesse feriado prolongado. “Como somos o único Hemocentro para atender todo o Estado, frequentemente precisamos de voluntários para manter o estoque abastecido”, disse.

As instituições que desejam ser parceiras do Hemocentro para reforçar o estoque de bolsas de sangue, podem ligar para o telefone do setor de Captação de Doadores (95) 2121-0883. A unidade está localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3.418, bairro Aeroporto (próximo ao HGR). O horário de funcionamento é das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18 horas.

Para ser doador

A pessoa deve estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos e peso acima de 50 quilos. No ato, a pessoa precisa apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial válido em todo o território nacional.

A doação não pode ocorrer em jejum e requer repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação. O doador tem que evitar cigarro por pelo menos duas horas antes e não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, além de evitar ingerir alimentos gordurosos.