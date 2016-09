Hemocentro registra baixo estoque e convoca doadores

O Hemocentro (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Roraima) está com estoque crítico de sangue, principalmente dos fatores O + e O -. Diante disso, a Unidade faz um apelo à população e convoca doadores para contribuir com a regularização do material, essencial para salvar vidas. Doadores de todos os grupos serão bem vindos.

A coleta funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12h e das 13h30 às 18 horas. O Hemoraima fica na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR (Hospital Geral de Roraima).

O trabalho do Hemocentro só pode ser realizado se houver pessoas abnegadas que se importam com o próximo. Isso porque a Unidade é responsável pela captação e distribuição de sangue para as unidades de saúde da Capital e Interior, incluindo a rede privada. O sangue captado por sua vez precisa chegar à unidade por meio de doadores.

O sangue coletado é para atender, principalmente, as cirurgias e outras situações de urgências que chegam ao Trauma do Pronto Socorro Francisco Elesbão. Vale ressaltar que aos fins de semana, o número de ocorrências tende a aumentar e, consequentemente, aumenta também a demanda por cirurgias nos hospitais, cujo procedimento necessita de bolsas de sangue para ocorrer.

Veja quem pode doar

O candidato a doador de sangue precisa ter mais de 50 kg e não deve estar em jejum no dia da doação, mas é preciso evitar a ingestão de alimentos gordurosos até 2h antes da coleta. O adolescente a partir de 16 anos de idade, acompanhado pelos pais ou responsável legal, também pode ser um doador de sangue. Para quem já é doador assíduo, a idade permitida é até 69 anos.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar temporariamente, assim como grávidas e mulheres no pós-parto. Nas duas horas que antecedem ao procedimento, o voluntário preenche um cadastro e em seguida é avaliado clinicamente. Se não houver nenhum obstáculo clínico, a coleta é realizada logo em seguida.