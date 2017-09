Hackathon Embrapa Roraima começa nesta quinta com 15 equipes inscritas

O Hackathon Acadêmico da Embrapa – edição Roraima – realizará nesta quinta-feira, 21, uma das etapas presenciais da competição. O evento acontecerá no Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI) da Prefeitura Municipal de Boa Vista, às 8h30. Ao todo, foram 57 estudantes inscritos, divididos em 15 equipes, com representantes da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Estadual de Roraima (UERR), Instituto Federal de Roraima (IFRR), Faculdade Estácio Atual, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O Hackathon Embrapa é uma maratona de programação e desenvolvimento de soluções tecnológicas, com foco na inovação para a sustentabilidade da agricultura brasileira. No Estado, a competição traz o tema ‘Solução mobile para difusão de informações tecnológicas e de levantamento de demandas de pesquisa’.

Início dos trabalhos

No dia 21, serão iniciados os trabalhos das esquipes, com a elaboração do Project Model Canvas e o Storyboard, que consiste no planejamento básico do produto usado para descrever o fluxo da solução que será proposta.

Na ocasião, os estudantes participarão de mentorias, brainstorming e intercâmbio de experiências que ajudarão no processo de desenvolvimento da solução tecnológica. Esse ambiente de imersão contará com a presença de pesquisadores da Embrapa, que atuarão como padrinhos, a fim de conceder orientações às equipes quanto ao tema do concurso.

Premiação

O primeiro lugar do Hackathon – edição Roraima – receberá um voucher no valor de dois mil reais para aquisição de produtos na Loja EasyTech e um vale estadia na Pousada Platô do Tepequém. O segundo lugar receberá um voucher de mil reais da EasyTech, e o terceiro lugar ganhará medalhas. Todos os participantes receberão certificados.

Parceiros e patrocinadores

São parceiros do Hackathon Acadêmico Embrapa em Roraima a Prefeitura de Boa Vista e a Buriti Valley. O evento conta com patrocínio da Folha de Boa Vista, Agropecuária Garrote, Faculdade Estácio Atual, Unno Veículos, Sistema Faerr / Senarr, Pousada Platô do Tepequém e EasyTech.

Clarice Monteiro Rocha