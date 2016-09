Habeas corpus garante prisão domiciliar ao ex-governador Neudo Campos

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima, julgou parcialmente procedente o pedido de habeas corpus impetrado em favor do ex-governador de Roraima, Neudo Ribeiro Campos. A decisão do colegiado foi proferida no julgamento ocorrido na manhã desta terça-feira, 6, na sala de sessões do Tribunal Pleno.

Os desembargadores decidiram por maioria, que Neudo Campos, atualmente internado no hospital, deverá cumprir pena temporariamente domiciliar assim que tiver alta hospitalar. Ainda conforme a decisão, Neudo ficará em prisão domiciliar durante o período necessário para obter a alta médica. Posteriormente continuará o cumprimento da pena no Comando de Policiamento da Capital (CPC), em razão de possuir nível superior e pelo fato do processo pelo qual ele responde, ainda não ter transitado em julgado.

Durante a prisão domiciliar provisória Neudo usará tornozeleira eletrônica e fica proibido de frequentar praças, bares, eventos sociais, esportivos e políticos. Foi decidido também pelo recolhimento do seu passaporte.