Guerreiros da Paz: projeto idealizado pela Polícia Militar de Roraima chega a Alto Alegre

O projeto Escola de Cidadania “Guerreiros da Paz”, desenvolvido a partir de uma parceria entre a PMRR (Polícia Militar de Roraima) e o Conseg (Conselho Municipal Comunitário de Segurança) de Alto Alegre, foi implantado no município.

O objetivo é atender jovens em condição de carência, risco ou vulnerabilidade social, aproximando-os de práticas cidadãs desenvolvendo valores pessoais e de convívio social, de forma a afastá-los da influência das drogas e da criminalidade. As atividades começaram com a participação de 90 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 15 anos de idade. A previsão é que até o fim do ano pelo menos 180 jovens sejam atendidos.

O comandante do Pelotão da PM em Alto Alegre, sargento Anderson Morais, explicou que um dos principais objetivos é promover a interação entre a PM e a comunidade. “A Escola de Cidadania “Guerreiros da Paz” tem um enorme potencial em termos de inserção de valores sociais e educacionais na rotina deles. Tenho certeza que estes 90 jovens serão mais responsáveis e conscientes do papel quem todos têm na sociedade, e sem dúvida se manterão afastados da violência juvenil e das drogas”, declarou.

Guerreiros da Paz

O projeto Guerreiros da Paz, inicialmente implantado em Caracaraí pela PMRR, busca oferecer, além das aulas de artes marciais, trabalhar de forma positiva à contribuição de valores de conduta de cada indivíduo, com orientações, para reprimir comportamentos violentos e desnecessários. O projeto incentiva também a prática de outros esportes, como futsal, vôlei, futebol e basquete, além de educação física e instruções militares básicas de ordem unida, civismo, hierarquia e disciplina.

No Alto Alegre, os jovens serão divididos em seis núcleos, onde também devem participar de outras atividades como: Xadrez, Clube de Leitura e Redação; Aulas de Desenho e Grafitagem; Aulas de Música; Dança; Cinema Educativo; Meio Ambiente, Legislação e Trânsito.

Além disso, eles poderão contar com acompanhamento médico, odontológico, psicológico e rendimento, ciclo de palestras de enfrentamento ao álcool, tabagismo e drogas, passeios e visitações educativas.

Conseg

O Conselho Municipal Comunitário de Segurança é fruto de um dos projetos comunitários implantados em 2016 pelo Pelotão da PM de Alto Alegre. Juntas, as duas instituições idealizaram o Projeto que tem apoio de diversos órgãos públicos e entidades, além da comunidade. Para isso, foram realizadas várias reuniões com autoridades, apoiadores, conselheiros comunitários, instrutores, e também com os pais, responsáveis e os mais de 300 jovens pré-inscritos para a primeira fase do projeto.

Deisy Lamazon