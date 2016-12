Guardas Civis concluem cursos de capacitação em segurança pública

Cerca de 20 guardas civis municipais foram certificados e homenageados nesta sexta-feira, 23, por conta da conclusão de cursos de capacitação voltados à segurança pública. A cerimônia aconteceu pela manhã, no auditório do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI).

No total, foram 12 guardas civis especializados no curso de operador de arma de condutividade elétrica (armas menos letais), com ênfase nas pistolas taser (armas de choque). Além destes, outros sete participaram de uma capacitação em canil e ações táticas, ministrado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A capacitação dos GCMs está inclusa na política do programa Servidor de Valor, da Prefeitura de Boa Vista, que tem em vista melhorar a atuação dos servidores públicos, valorizando-os e garantindo melhores condições de trabalho. Para o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, a Guarda Civil Municipal apresenta hoje condições favoráveis e um alto nível de qualidade em serviços prestados à população.

“É indiscutível o quanto a Prefeitura de Boa Vista tem investido na segurança urbana nestes últimos quatro anos. Hoje, a Guarda Civil está bem mais aparelhada, com um bom efetivo, além de está sempre capacitando seus servidores. Tudo isso representa uma condição melhor de serviço prestado à sociedade”, avaliou.

O curso de operadores de pistolas taser aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro e 01, 02 e 03 de dezembro, em Boa Vista. Dois guardas civis, credenciados pela fabricante Condor, foram os instrutores. Atualmente, 90% do efetivo da Guarda Civil Municipal possui o domínio de armamento menos letal, a meta é que em 2017 os demais passem pelo curso de capacitação. Além do manuseio das armas, os participantes receberam outras instruções sobre como e quando utilizar as pistolas.

Hoje, a Guarda Civil Municipal dispõe de 50 pistolas taser modelo Sparks DSK 700. Estas disparam dardos com carga elétrica de 50 mil volts e 0,0028 ampéres, capazes de neutralizar o indivíduo sem causar lesão permanente ou morte. Com o disparo, os músculos da pessoa atingida se contraem, impedindo os movimentos. Pela normatização da Guarda Civil Municipal, só se pode efetuar até três disparos por indivíduo.

“No curso aprende-se que as Sparks devem ser utilizadas em último caso. Há uma série de estágios durante a abordagem até que o GCM efetue o disparo. Não é simplesmente acionar o botão. É preciso saber conduzir a ação e, não havendo outro meio, aí sim é que os disparos devem ser efetuados”, explicou o inspetor Gilberto Lopes, um dos coordenadores.

Os GCMs também aprenderam a utilizar munições de baixo potencial letal, como lançadores de munições menos letais, granadas de efeito moral, granadas de gás lacrimogêneo, projéteis de borracha, entre outros destinados ao controle e contenção de grandes distúrbios públicos. Em 2016, a Prefeitura fez a entrega de mais de 600 itens de munições de baixo potencial letal.

“O trabalho exercido pelos guardas civis não exige apenas qualidade, como também responsabilidade com a sociedade. Dessa forma, todas as ações são regidas por ações bem pensadas e tratadas com muita cautela. Por isso, nossos homens e mulheres passam por constantes treinamentos, inclusive psicológicos, para que suas ações aconteçam de forma íntegra”, disse o superintendente da GCM, Murilo Santos.

A cidade de Boa Vista dispõe de um efetivo de 342 guardas civis municipais, sendo que 15 foram empossados neste ano, por conta do concurso público de 2014. A Guarda Civil também dispõe de 27 viaturas, 16 motocicletas, 01 microônibus de monitoramento e 25 bicicletas (para a Ciclo Patrulha), 160 coletes à prova de balas, 41 rádios digitais.

