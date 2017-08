Guarda Civil participa de competição de tiro promovida pelo 6º Bec

O 6º Batalhão de Engenharia de Construção “Simón Bolívar” comemora no dia 9 de agosto 49 anos de criação. Para celebrar a data, a instituição programou neste sábado, 5, a tradicional Competição de Tiro Prático com cerca de 30 homens das organizações militares e órgãos de segurança pública de Boa Vista. Entre os convidados estava presente a Guarda Civil Municipal que, pela primeira vez, teve a honra de receber o convite para participar das provas.

A competição ocorreu no estande de tiro da 1º Brigada de Infantaria de Selva, bairro 13 de Setembro. Os guardas Paulo Henrique, Walter Hugo e Humberto Junior estrearam na competição. Os profissionais estão entre os 120 que concluíram o Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Armas de Fogo de Repetição e Semiautomática, estando eles habilitados a fazer uso de pistolas 380, revólveres calibre 38 e espingardas calibre 12.

O organizador da equipe, o guarda Henrique, frisou que esta é uma experiência muito valiosa para a guarnição municipal. “Recebemos o convite do Exercito Brasileiro e não poderíamos deixar de viver essa experiência de estarmos juntos aos demais homens que fazem a segurança da nossa cidade em um momento tão importante como este. Sem dúvidas é uma honra participar pela primeira vez do aniversário do 6º Bec”, ressaltou.

Para o guarda Humberto Junior, participar do evento é uma questão de orgulho. “Não só eu me sinto orgulhoso como toda a corporação se sente privilegiada. Passamos mais de 120 horas de instrução de armamento e tiro e hoje estamos colhendo os bons frutos deste curso”, disse.

Além da Guarda, participaram como convidados homens e mulheres da Policia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Clube de Atiradores de Roraima. A avaliação das provas levou em conta as penalidades, pontuação e tempo que gera o fator de tiro.

A premiação acontecerá no dia do aniversário do Batalhão, a ser entregue no dia 9 de agosto, onde haverá também a formatura dos novos recrutas, entrega das medalhas e troféus aos vencedores. Para o organizador do evento, o 1º tenente Manoel Messias, a competição de tiro é uma atividade tradicional e motivo de orgulho para as guarnições militares.

“O Batalhão Simón Bolívar tem a honra de ver os nossos convidados abrilhantando e prestigiando conosco essa data especial. Ao longo de seus 49 anos de existência prestou relevantes serviços a Roraima, e claro, sempre com a parceira das esferas estaduais e municipais”, ressaltou.

49º Aniversário do Batalhão

O Batalhão foi criado no dia 9 de agosto de 1968 pelo Decreto Presidencial 6.384 e, desde então, desempenha papel importante para o crescimento regional, sendo responsável pelas principais ligações rodoviárias de Roraima, como a construção da BR-174, sentido Norte e Sul, e da BR-401 até Bonfim, fronteira Leste com a Guiana.

Além das rodovias, o 6º BEC foi responsável pela construção de pontes, como a que passa sobre o rio Tacutu, ligando Bonfim a Lethem, na Guiana, e a abertura de novas estradas. E ainda tem cooperado com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Boa Vista e órgãos públicos, em obras de saneamento, asfaltamento de estradas, ruas e avenidas, entre outras missões, como as ações de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, e apoio no combate a queimadas durante os períodos de secas no Estado.

Ceiça Chaves