Guarda Civil Municipal passa a utilizar armas de fogo

Depois de cumpridos todo os itens do plano de metas do convênio firmado entre Prefeitura de Boa Vista e a Polícia Federal, a Guarda Civil Municipal agora pode atuar com uso de armas de fogo. A concessão dos portes, tanto funcional quanto pessoal, aconteceu nesta terça-feira, 18, em solenidade ocorrida no auditório do Palácio 9 de Julho.

O convênio foi firmado em 2016, fruto de um compromisso firmado pela Prefeitura com a Guarda Civil, como forma de valorizar a corporação e aumentar assim a segurança dos guardas civis e da população. Assim, os guardas civis deveriam passar por avaliações psicológicas, ser criada uma corregedoria e uma ouvidoria e também a promoção de um curso de capacitação para habilitá-los a utilizar o armamento de fogo.

Cerca de 120 guardas, que concluíram o Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Armas de Fogo de Repetição e Semiautomática, um dos itens previstos no plano de metas. Com isso, eles estão habilitados a fazer uso de pistolas 380, revólveres calibre 38 e espingardas calibre 12.

Hoje a Guarda Civil conta com 366 homens e mulheres. Para a prefeita Teresa Surita, este é um momento histórico para a Guarda Civil, que hoje se encontra bem mais estruturada, equipada e com um grande nível técnico para desempenhar suas funções junto à sociedade.

“Este é um momento para ser celebrado. Estamos dando um grande passo na estruturação da Guarda Civil. Vamos trabalhar para que todo o efetivo tenha o porte de armas e também armamento necessário, para que desempenhem suas funções em alto nível, com maior capacidade dentro de Boa Vista”, ressaltou a prefeita.

A superintendente regional da Polícia Federal em Roraima, Rosilene Santiago, afirmou que o processo de concessão dos portes é lento, devido legislações como a de N. 10.826/02 (Estatuto do Desarmamento), porém, todos os requisitos foram cumpridos pela Prefeitura de Boa Vista e pela própria Guarda Civil.

“Foi um processo lento, pois a legislação não prescrevia o porte imediato. Mas concluídas todas as etapas, a Guarda Municipal está devidamente autorizada a portar as armas em suas atividades. E é preciso ressaltar que esse porte é para uso funcional e também pessoal, para segurança própria e de sua família”, afirmou.

Para o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, a utilização das armas de fogo eleva o nível da Guarda Civil, se igualando a outros órgãos de segurança pública. “Os nossos guardas civis agora estão bem mais equipados e preparados para enfrentar qualquer combate, em qualquer nível de enfrentamento. Isso tem grande importância, pois o guarda poderá garantir sua própria segurança, a dos seus colegas no âmbito do trabalho e também a de suas famílias. E, principalmente, atuar na prevenção de crimes, contribuindo assim com a segurança da população”.

Maior responsabilidade

Os guardas civis passam por constantes capacitações a fim de elevar seu nível técnico, operacional e tático. Isso também inclui o uso de armamentos, tanto as menos letais, como é o caso das bombas de efeito moral e as armas de choque (taser), quanto às armas de fogo.

Para a capacitação em uso de armas de fogo, os GCMs tiveram também aulas de legislação, direitos humanos, cidadania e classificação de armamento. Em 2016, um grupo de GCMs participou do Curso de Armeiros com 1º Batalhão Logístico de Selva (1º Blog) do Exército Brasileiro, para serem os responsáveis pela manutenção e armazenamento das armas.

Segundo o superintendente da Guarda Civil Municipal Murilo Santos, o disparo de uma arma de fogo só ocorrerá em último estágio, dependendo da necessidade da ocorrência. Mas para isso, o agente de segurança pública terá todo o preparo necessário para saber a como atuar da melhor forma.

“A nossa preocupação é redobrada, pois temos que treinar o nosso guarda civil, para o simples uso de um bastão, ele precisa ser capacitado. O mesmo ocorre com as pistolas taser. E agora estamos dando um novo passo, que é o uso de armas de fogo. Mas todos os requisitos foram cumpridos, desde as avaliações psicológicas quanto teóricas e técnicas. Nós não vamos armar um guarda simplesmente por termos vontade, mas por ser essa uma necessidade de segurança para população”.

Fábio Cavalcante