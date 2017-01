Guarda Civil Municipal ganha reforço com a posse de novos servidores

Mesmo diante de uma crise financeira de ordem nacional, porém visando o bem estar da população, a Prefeitura de Boa Vista empossou nesta sexta-feira, 27, seis novos guardas civis municipais que devem reforçar a segurança pública da capital. A solenidade de posse aconteceu no auditório do Palácio 9 de Julho.

Com o ato, o efetivo da Guarda Civil Municipal sobe para 348 homens e mulheres, dispostos a atender as demandas da sociedade na área de segurança pública. Tão logo foram empossados, os seis novos GCMs já ingressaram na escola oficial da instituição. Estes fazem parte da última turma de 80 alunos aprovados no Curso de Formação, oriundos do concurso promovido em 2014.

A proposta da prefeitura é ir chamando os demais aprovados no curso de acordo com a dotação orçamentária do município. Para o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, a inclusão dos novos GCMs faz parte do planejamento e determinação da prefeita Teresa Surita, tendo como foco a garantia do bem estar da população e do patrimônio público.

“Em meio a tantos estados e municípios que estão promovendo demissões, tendo em vista a crise financeira, a Prefeitura de Boa Vista empossa novos servidores, com garantia total de seus benefícios. Isso é fruto de planejamento e interesse especial da prefeita Teresa, pois tem ciência da necessidade que o município possui na área de segurança”, disse.

Primeira a ser convocada e a assinar o termo de posse, a agora guarda civil Gabrielly da Silva Lima festeja sua nova função, que já era esperada desde quando concluiu o curso de formação. “Foi uma alegria muito grande, pois confiamos nas palavras da prefeita Teresa Surita. Ela já tinha garantido a convocação de novos GCMs agora para janeiro e aqui estamos, prontos para exercer nossas atividades, atuando diretamente em apoio ao cidadão”.

Atualmente, uma turma de 40 guardas civis participa do Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Armas de Fogo, uma vez que a instituição está autorizada portar esse tipo de armamento por meio de convênio firmado entre a prefeitura e a Polícia Federal. Inicialmente, 150 devem participar desta capacitação.

“A Guarda Civil entra em uma nova fase, em que será exigida maior qualificação, doutrina e caráter. Isso já vem sendo provado por nossos homens e mulheres ao longo dos anos. E agora, com a utilização das armas de fogo, temos a convicção de o nível de qualidade e eficiência no trabalho vai aumentar”, afirmou o superintendente Murilo Santos.

Fábio Cavalcante