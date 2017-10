Guarda Civil Municipal encerra capacitação em Armas de Fogo

Após o encerramento de todas as avaliações teóricas e práticas do Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Arma de Fogo de Repetição e semi-automática, 32 guardas civis de Boa Vista e cinco do município de Caracaraí agora estão aptos a portar armamento de fogo. A conclusão da 4ª turma desta primeira etapa aconteceu nesta terça-feira, 17, na Academia de Polícia Integrada.

No total, 150 guardas civis já estão aptos a atuarem em seus postos de serviço utilizando armas de fogo, como pistolas cal. 380, revólver cal. 38 e espingarda cal. 12. De acordo com o superintendente da Guarda Civil Municipal, inspetor Murilo Santos, a qualificação eleva o nível dos agentes de segurança pública, ao mesmo tempo em que também se dobra o senso de responsabilidade deles em relação à comunidade.

“Hoje concluímos esta primeira etapa, com quatro turmas capacitadas, compostas por guardas civis habilitados a fazer uso da arma de fogo. Uma coisa que temos passado a eles com grande ênfase é que, acima do conhecimento e da técnica e, é preciso ter responsabilidade para portar essa arma. E essa responsabilidade dobra no momento em que o agente de segurança sai em defesa da população com a arma na cintura”, disse.

O guarda civil Alexandre Sousa, aluno da 4ª turma do curso, afirma que a população será a maior beneficiada com esta capacitação por qual os guardas civis passaram, uma vez que as demandas de segurança pública só aumentam. “Quanto mais o nosso efetivo se qualifica, mais condições teremos de contribuir com a população. A cidade, com certeza, vai receber isso de nós, tanto nos logradouros, nas praças e através dos nossos patrulhamentos ostensivos de rotina”.

Atualmente, o efetivo da Guarda Civil é de 368 homens e mulheres e a meta da Prefeitura de Boa Vista é de que todos passem pela capacitação em uso de arma de fogo, a fim de que haja maior segurança à população. Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, a previsão é de que a partir de 2018 novas turmas do curso sejam abertas.

“O nosso projeto é que, a partir do próximo ano, a gente inicie uma nova etapa, em que todos os guardas civis sejam devidamente habilitados para a utilização do armamento. Essa sempre foi a vontade da nossa prefeita e, para isso, estamos todos trabalhando com todo os meios possíveis a fim de que a gente avance também nessa proposta”, afirmou.

A instrução do curso foi dada, de forma voluntária, pelo tenente coronel da Polícia Militar Miramilton Goiano. Para ele, após quatro turmas de guardas civis devidamente capacitados, o sentimento é grande pelo serviço prestado à população. “É um sentimento de gratidão a Deus e de poder contribuir com a segurança pública. Há uma demanda crescente. A violência e a criminalidade em geral crescem a cada dia e nós temos que nos fortalecermos em técnicas. E a Guarda Civil vem ser uma forte parceira, em combate a esse mal”.

Fábio Cavalcante