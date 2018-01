Guarda Civil Municipal de Boa Vista recebe 300 pistolas calibre 38

A segurança pública de Boa Vista ganhou mais um reforço nesta segunda-feira, 15, com a entrega de 300 pistolas calibre 38 para a Guarda Civil Municipal. Atualmente, 150 Guardas de Boa Vista possuem a permissão para o porte de arma de fogo, adquirida por meio de um curso desenvolvido por meio de convênio com a Polícia Federal.

Os recursos para aquisição das armas foram garantidos pelo senador Romero Jucá, junto ao Ministério da Justiça. Também serão adquiridos veículos terrestre e aquáticos e outros equipamentos, como coletes a prova de bala, espingardas calibre 12, armas não letais e sistema de rádio.

“Hoje, a segurança pública é uma preocupação seja, pelos problemas enfrentados pelo Estado ou pela desestruturação do aparelhamento do sistema de Segurança Pública. Equipando nossos Guardas Municipais, garantimos que eles tenham mais segurança nas abordagens e, consequentemente, proporcionem essa segurança ao cidadão”.

Conforme o senador, o exemplo desenvolvido com a Guarda Civil de Boa Vista servirá como base para a estruturação das Guardas de Mucajaí, Caracaraí e Rorainópolis. “É necessário que a segurança do cidadão também seja reforçada nos municípios do interior. Já estou trabalhando nesse projeto”, disse o senador.

Para o Superintendente da Guarda Civil Municipal de Boa Vista, Murilo Santos, o porte de arma de fogo proporciona mais tranquilidade ao cidadão. “Nosso papel, é fazer com que o cidadão de bem possa usar os equipamentos públicos com segurança e tranquilidade, as armas nos ajudam nisso. Conseguimos adquirir essas material em tempo recorde, graças a intervenção do senador Romero Jucá”.

A Guarda Civil Tainá Lopes, ingressou na corporação há 1 ano e meio. Ele fez parte da primeira turma habilitada no curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Armas de Fogo de Repetição e Semiautomática. “Usamos a arma de fogo como recurso em abordagens de maior risco. Isso acontece quando entramos em áreas de comercialização de drogas ou quando fazemos rondas ostensivas em motocicletas, por exemplo”.

Além dos equipamentos, a Guarda Civil Municipal ganhará novos prédios para abrigar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, na avenida Capitão Júlio Bezerra e, a sede do GTAM (Grupo Tático da Guarda Municipal), na avenida Brasil. As obras também foram viabilizadas com apoio do senador.

“Os desafios para armar a nossa Guarda Municipal foram muitos. Tivemos que cumprir uma série de exigências para atender ao sonho dos nossos profissionais de andar armados. Estamos fazendo um grande investimento na estruturação da Guarda Civil Municipal, e sei que o retorno em segurança para a nossa população é o maior benefício gerado por todo esse trabalho”, afirmou a prefeita Teresa Surita.