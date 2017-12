Guarda civil é condecorado pela Associação Brasileira das Forças de Paz

Por seus serviços prestados à sociedade, o guarda civil municipal de Boa Vista, Humberto Morais Jr, foi condecorado na última sexta-feira, 14, com a Medalha Honra Ao Mérito das Guardas Civis Municipais do Brasil e com a Medalha Tiradentes, ambas concedidas pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU). A entrega das comendas aconteceu em Curitiba (PR).

Gcm Junior, como é conhecido, foi o único agente de segurança pública da região norte a receber as condecorações. Sua atuação no âmbito da Guarda Civil de Boa Vista, além dos serviços prestados à comunidade local, lhe rendeu as homenagens, sendo um dos 70 condecorados.

“Fiquei muito surpreso ao receber a indicação e ser condecorado. Fomos selecionados entre 120 mil agentes de segurança de todo o país. E isso é motivo de muita alegria, por eu poder representar bem a Guarda Civil Municipal de Boa Vista”, disse o GCM.

Entre as capacitações por qual o guarda civil passou, estão: Curso do Grupo Tático Municipal (CGTAM), em Boa Vista (2010); Capacitação com a Força Tática – Polícia Militar de Roraima (2014); Curso de Instrutores para Guarda Civil, em Curitiba/PR (2014); Curso de Agentes Químicos, em Rio de Janeiro/RJ (2015); Técnicas Operacionais de Patrulhamento em Motocicletas (Topam), em Belém (Pa), entre outros.

“A nossa GCM, em geral, tem se especializado em várias áreas. Com isso, a nossa prefeita tem investido bastante em nossa capacitação, bem como nosso secretário municipal e o nosso superintendente, que nos apoiando bastante. Só temos a agradecer pela confiança e nos colocamos sempre à disposição de toda a sociedade”.

Condecorações

Instituída em janeiro de 2017, a Medalha “Honra ao Mérito das Guardas Civis Municipais” tem como objetivo homenagear integrantes, não somente das guardas civis do país, mas também de todos os órgãos de segurança pública. Já a Medalha Tiradentes é uma condecoração a todo cidadão, civil ou militar, por seus serviços prestados à nação. É uma homenagem ao mártir da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Fábio Cavalcante