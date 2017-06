Grupo Sabin implanta academia ao ar livre em parceria com a Prefeitura de Boa Vista

Visando expandir o acesso da população à prática de exercícios físicos, o Instituto Sabin, de Brasília, firmou uma parceria com a Prefeitura de Boa Vista na implantação da primeira academia ao ar livre do grupo na cidade. Os equipamentos foram instalados na Praça da Amoca, doados pelo laboratório Sabin, empresa de análises clínicas recém-instalada em Boa Vista. A inauguração ocorreu nesta terça-feira, 27, com a presença de representantes locais, nacionais e regionais do Grupo Sabin e da prefeitura.

O laboratório Sabin é uma empresa nacional, fundada há 33 anos, em Brasília, no Distrito Federal. Ele é o principal mantenedor do Instituto Sabin, criado em 2005, como braço social do grupo. Desde então vem desenvolvendo vários projetos sociais, entre eles o da academia de ginástica ao ar livre, um dos primeiros a serem desenvolvidos.

A missão do Instituto é expandir o projeto para todas as cidades que recebem uma das filiais do laboratório. Para isso, busca parcerias com as prefeituras e governos na instalação e manutenção dos equipamentos e tem como foco três pilares estratégicos: Saúde, Educação e Esporte. Hoje, o laboratório está presente, além da capital federal, em 20 cidades brasileiras. Já foram instaladas 18 academias, contando com esta de Boa Vista.

Para a presidente do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, a academia é uma forma que o instituto viu de retribuir à comunidade o fato de escolherem a empresa como prestador de serviços de saúde. Segundo ela, dependendo da aceitação na Praça da Amoca, deverá se expandir para outras praças da cidade que ainda não possuem equipamentos de ginástica.

“Desde que chegamos aqui em Boa Vista, em janeiro, vimos o quanto a população e a prefeitura valoriza o esporte e a prática de atividades físicas nas praças. O projeto das academias de ginástica é um dos mais antigos do instituto e vem ao encontro do que a prefeitura já implementa na cidade. Como empresa entendemos que temos a missão de oferecer um serviço de saúde com excelência, não esquecendo o lado social”, ressaltou.

De fato, a ideia do grupo vem ao encontro do que a Prefeitura de Boa Vista já desenvolve há mais de quatro anos na cidade, com a implantação dos equipamentos em quase todas as praças revitalizadas da cidade. As praças que hoje contam também com uma academia ao ar livre instaladas pela prefeitura são: Praça dos Bambus, Complexo Ayrton Senna, Praça Mané Garrincha, Praça da Bandeira e Velia Coutinho.

O vice-prefeito, Arthur Henrique, participou da inauguração. Para ele, é uma honra ter o Laboratório e o Instituto como parceiros, não somente na instalação da academia como também no desconto de 30% nos exames laboratoriais, que é oferecido hoje através do Programa Servidor de valor.

“Fomos brindados com a parceria do Laboratório este ano através do Programa Servidor de Valor, o Instituto veio reforçar ainda mais essa parceria com a instalação destes equipamentos na Praça da Amoca. Acredito que a população é quem ganha com isso, porque são eles que irão usufruir de tudo isso. São equipamentos de ótima qualidade e resistentes”, ressaltou.

Inauguração

O Laboratório Sabin já está funcionando em Boa Vista há quatro meses, mas o evento de inauguração será nesta terça-feira, 27, às 19h, no endereço da sede, que fica localizado na Avenida Ville Roy, 5441, Centro. O evento inaugural contará com a presença do secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Paulo Bragato, e o superintendente da Escola Municipal de Administração Pública, André Paludo, responsável pelos convênios do Programa Servidor de Valor.

Ceiça Chaves