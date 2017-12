Grupo DiveRRsidade é declarado utilidade pública pela Assembleia Legislativa

Há 15 anos registrada em Roraima, a Associação Roraimense pela Diversidade Sexual em Roraima – Grupo DiveRRsidade, entidade sem fins lucrativos, atua diretamente na luta pela igualdade e respeito aos LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) em todo o Estado. Nesta semana, um projeto de Decreto Legislativo, de autoria da deputada Lenir Rodrigues (PPS) foi aprovado pela maioria dos deputados estaduais, tornando a associação de utilidade pública, o que facilitará o acesso a recursos para elaboração de políticas públicas e de programas em Roraima.

Para o tesoureiro do Grupo DiveRRsidade e vice-presidente do Conselho Estadual LGBT, Sebastião Diniz Neto, o reconhecimento como utilidade pública foi mais um ganho para a entidade que tem desbravado lutas pelo reconhecimento de direitos, de respeito e de tolerância entre as pessoas. “Agora o reconhecimento do Grupo DiveRRsidade só vem fortalecer nossa luta, angariar recursos para que a gente possa elaborar políticas públicas e dar melhor qualidade de vida para as pessoas LGBT”, disse.

Neto destacou algumas conquistas do Grupo, como as campanhas em âmbito estadual, a inserção da entidade na Rede Latina e Caribe LGBT, participações em conferências e associações brasileiras e o reconhecimento pelo nome social, além da criação do Conselho Estadual LGBT em Roraima e da Parada do Orgulho Gay no calendário oficial do Município. Para o próximo ano, a proposta é elaborar estratégias para fortalecer a causa do público específico.

Para a autora do projeto de decreto legislativo, deputada Lenir Rodrigues, essa aprovação é uma conquista do Grupo que tem trabalhado em favor do respeito, da solidariedade, por intermédio de políticas públicas sérias. “Pra mim, é uma satisfação ter reconhecido o trabalho desse grupo que arduamente tem feito atividades principalmente nas áreas de saúde e justiça social”, complementou a parlamentar.

Yasmin Guedes