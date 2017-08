Grupo de corrida incentiva estilo de vida saudável em Boa Vista neste domingo

No dia 27 de Agosto, acontecerá a Corrida Mexa-se pela Vida, organizada pelo Clube de Corrida Amador Atletas da Esperança da Igreja Adventista do Sétimo Dia que iniciou as atividades no ano de 2012. Os atletas do Clube são de várias denominações religiosa. O objetivo da corrida é chamar a atenção dos atletas e da sociedade para um estilo de vida mais saudável.

Segundo o presidente do Clube de Corrida Amador Atletas da Esperança, o professor de história Edivan Jorge, este movimento cuida da saúde dos atletas, mas tem como ênfase divulgar a qualidade de vida para toda a sociedade de Roraima. “Não basta apenas fazer uma atividade física, é preciso se alimentar bem, dormir bem. Tudo isso influencia em nossa forma de viver e ameniza doenças físicas e psicológicas. Atividade física é vida”, ressalta.

Serviço

Corrida Mexa-se pela Vida

Data da realização: 27 de Agosto de 2017

Largada: 17h

Local de largada e chegada: Escola Adventista de Boa Vista

Luciana Santana