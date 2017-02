Grávidas participam de aulão de hidroginástica

A Prefeitura de Boa Vista tem investido na qualidade de vida e no cuidado com a saúde das pessoas. Um exemplo disso acontece com o grupo de grávidas da unidade de saúde Aygara Motta que se reuniu nessa quarta-feira 14, para o encontro mensal na piscina da AABB para um aulão de hidroginástica.

“A ideia é incentivar as pessoas a buscarem a qualidade de vida e auxiliar no tratamento delas, seja nos grupos de tabagismo, no encontro das gestantes, estimulando a fazerem o pré-natal, ou mesmo no grupo de diabéticos e hipertensos. A maioria das nossas unidades disponibilizam esses serviços e têm dado resultados muito positivos”, destaca o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão.

Mais de 30 mulheres participaram da atividade, acompanhadas da professora de natação da Vila Olímpica, Maria Alexandra. “É importante para elas esse tipo de atividade, pois as deixam mais confortáveis e as ajudam durante esse período de gestação, além de se divertirem bastante”, explica a professora.

Ilmar Alves de Moraes, 30 anos, é agente de negócios e está grávida de seis meses do seu primeiro bebê. Ela faz acompanhamento do pré-natal tanto na rede privada como na rede municipal.

“Aqui na unidade eu me sinto grávida realmente, sou olhada e acompanhada como tal, me sinto mais acolhida e faço questão de participar de todas atividades, pois me faz bem. Além dos profissionais e médicos nos darem atenção necessária, as aulas de hidroginástica nos preparam para um parto melhor. Todos estão de parabéns”.

A Prefeitura de Boa Vista conta com 22 grupos de gestantes nas unidades básicas de saúde, que mantêm os encontros semanais ou mensais e quinzenais, de acordo do cronograma de cada unidade. “Os encontros servem para elas trocarem experiências umas com as outras, tirarem dúvidas com os profissionais de saúde e aproveitam para se exercitar nas aulas”, explica Regiane Batista Matos, diretora da unidade Aygara Motta.