Graduação a Distância: Vestibular Cathedral EaD será no dia 19 de fevereiro

A Cathedral EAD (Educação a Distância), em parceria com a Universidade Norte do Paraná, está com inscrição aberta para o Vestibular Geral, com prova aplicada no dia 19 de fevereiro, às 8h (horário local) no Polo da Faculdade Cathedral no bairro Caçari.

O candidato pode fazer inscrição até as 10h, do dia 18. “Quem fizer a inscrição pelo site [www.cathedral.edu.br/boavista/] no link Unopar paga R$ 30 de taxa. Quem fizer a inscrição diretamente no Polo Cathedral está isento da taxa”, disse a Coordenadora Pedagógica da Cathedral EaD, Michele Almeida.

Michele adiantou que o aluno aprovado neste vestibular paga a primeira e segunda mensalidade somente no término do curso. “Estamos com a campanha ‘Estude já sem pagar nada agora’. Nos dois primeiros meses de curso o aluno não precisa se preocupar com as mensalidades, que podem ser pagas no final do curso”, ressaltou.

A Cathedral EaD oferece cursos nas modalidades 100% online, com duração de dois a quatro anos, e na semipresencial. Na primeira modalidade o aluno vem ao Polo Cathedral somente para fazer as provas. Já na semipresencial, ele vem ao Polo de duas a três vezes por semana.

Conforme Michele Almeida, os cursos mais procurados são licenciatura em Educação Física, Serviço Social e licenciatura em Pedagogia. “São excelentes cursos e a mensalidade também cabe no bolso do estudante. Educação Física, por exemplo, custa R$ 259 mensal”, comentou.

Michele ressalta também os cursos novos como superior de tecnologia em Embelezamento e imagem pessoal, superior de tecnologia em Gestão Ambiental e superior de tecnologia em Gestão Pública. Todos os cursos podem se acessados no site www.cathedral.edu.br/boavista/ link Unopar.

Ozieli Ferreira