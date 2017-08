Governo vai realizar Consulta Pública sobre Zoenamento Ecológico com indígenas

O Governo do Estado por meio da Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento), órgão responsável pelo ZEE (Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima), realiza no dia 14 de setembro, uma Consulta Publica com as Populações Indígenas de Roraima, com 16 entidades representativas. O evento, que já vinha sendo formatado antes mesmo de decisão judicial, será realizado no auditório da Uerr (Universidade Estadual de Roraima).

Por meio da SEI (Secretaria Estadual do Índio), os representantes de organizações indígenas e comunidades já foram convidados a participarem da Consulta. A comissão elaborou uma Cartilha com o objetivo de ser instrumento de disseminação sobre o ZEE, para que haja compreensão e possibilite a participação social no processo de elaboração e implementação do Zoneamento no estado de Roraima.

No início deste ano, a Comissão da ZEE, recebeu um ofício do MPF (Ministério Público Federal), com indicações que incluem o etnozoneamento, Consultas Públicas junto às Comunidades Indígenas, indicação que o Estado está respeitando os limites de áreas indígenas, e indicativo de zonas de amortecimento das Terras Indígenas.

O secretário Estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Haroldo Amoras, explicou que o Estado tem cumprido as recomendações.

“Estamos seguindo o que estabelece a Lei, e nesse sentido agendamos a Consulta Pública. Já está acertado internamente que atenderemos a questão de se fazer o indicativo das faixas de amortecimento, e também o que trata do respeito aos limites, desse modo o ZEE vai trazer todas essas especificações”, argumentou.

No entanto, Amoras citou a impossibilidade de o Estado fazer o etnozoneamento. “Existe uma impossibilidade legal na medida em que a Constituição define que tanto a política indígena, quanto os planos de intervenção em terras indígenas são de competência exclusiva da União. Existe também um Decreto Federal específico que regulamenta a matéria, atribuindo tal competência ao Ministério da Justiça, Funai [Fundação Nacional do Índio], Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura”, destacou.

Ainda segundo ele, o Estado tem se colocado a disposição do Governo Federal, para contribuir com a melhor solução para Roraima. “Temos uma realidade representada pelo fato de que 46% do território de Roraima representada por terras indígenas e uma população de quase 10% do total da população estadual, então a sociedade indígena é fundamental nesse processo de transformação e no desenvolvimento sustentável”, complementou.

Além da Consulta Pública, a Comissão do ZEE, já vem realizando desde o início de 2016 reuniões trimestrais da Comissão Institucional, que tem entre os membros representantes do MPF, Funai, CIR (Conselho Indígena de Roraima), ISA (Instituto Socioambiental) e Sodiurr (Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima), entre outras instituições.

O ZEE

O Zoneamento Ecológico-Econômico foi criado pela Lei 6.938. A Política Nacional do Meio Ambiente tem um decreto que regulamenta como devem ser feitos os procedimentos do zoneamento e tem também o novo Código Florestal que estabelece uma data para que os estados possam concluí-los. Há ainda, em nível federal, o Consórcio Nacional do Zoneamento e a Comissão Nacional do Zoneamento.

Dina Vieira