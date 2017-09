Governo treina profissionais dos municípios para melhorar assistência a gestantes

Com as novas tecnologias de informação e a facilidade no alcance de conteúdos via internet, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está realizando capacitações por videoconferências em parceria com a Univirr (Universidade Virtual de Roraima). A partir das 14h desta sexta-feira, (15) serão desenvolvidas uma série de qualificações mensais em todos os municípios do Estado. A primeira fase da será direcionada aos médicos e enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família sobre pré-natal de alto risco.

A ação ira alcançar profissionais na região centro-norte de Roraima, abrangendo os municípios de Boa Vista, Pacaraima, Mucajaí, Amajari, Cantá, Normandia, Bonfim, Alto Alegre e Uiramutã, envolvendo mais de 100 profissionais.

As videoconferências serão exibidas das 14h às 18h presencialmente na sede da Univirr no bairro Pricumã, em Boa Vista, e nos demais pólos da Univirr pelo Estado. A região sul será a próxima a receber a videoconferência, no dia 29 deste mês, envolvendo mais 100 profissionais de saúde.

Conforme Liduína Camelo, gerente do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da Mulher, a formação vai atender a todo o Estado, e tem o objetivo de qualificar os profissionais de saúde para classificar as gestantes de alto risco. “Pretendemos melhorar o serviço de classificação de risco das gestantes, e atingir o melhor nível de qualidade em todo o Estado, para que as gestantes possam ser devidamente acompanhadas em toda a gestação”.

Os profissionais que irão ministrar as formações são médicos especialistas. Além da classificação do pré-natal de risco, as videoconferências vão abordar até o final deste ano, a Diabetes na Gestação e os Exames Pré-Natal.