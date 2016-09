Governo regulariza abastecimento da merenda nas escolas estaduais

O processo de entrega dos alimentos para a merenda escolar foi finalizado nesta segunda-feira, 12. Com isso, todas as escolas da rede estadual de ensino foram reabastecidas com os gêneros alimentícios para o preparo da merenda. Os produtos começaram a ser entregues no DAE (Departamento de Apoio ao Educando), setor responsável pela distribuição da merenda. Todas as unidades de ensino da Capital, do interior e também as escolas indígenas, receberam os alimentos.

Entre os itens que foram entregues estão: arroz, peixe, frango, carne, feijão, farinha, farinha de tapioca, milho branco, macarrão, sal, sardinha, suco, abóbora, macaxeira, iogurte, açúcar, biscoito, leite em pó, vinagre, cebola, cenoura, pimentão, extrato de tomate, batata, coco ralado, alho e óleo. As escolas também receberam botijas de gás.

Os produtos alimentícios foram adquiridos por meio de um processo de compra emergencial que irá atender as escolas por um período máximo de quatro meses, até que a licitação que tramita na CSL (Comissão Setorial de Licitação) da Seed (Secretaria de Estado da Educação e Desporto) seja finalizada, o que deverá ocorrer no início do mês de outubro.

“A iniciativa de adquirir os produtos por meio de um processo emergencial foi a solução encontrada para atender de forma imediata as escolas que estavam desabastecidas desde o mês de abril”, explicou o secretário Adjunto da Educação, Jules Rimet.

Ele destacou ainda que esta foi a forma encontrada para o cumprimento do Termo de Recomendação N° 003/2016, expedido em maio pelo MPE (Ministério Público Estadual), que trata da regularização do fornecimento dos gêneros alimentícios e o cumprimento do cardápio da merenda escolar, e que não havia sido atendido pela gestão anterior.

“Quando assumi a pasta interinamente não poderia ficar omisso a esta situação da merenda escolar, elemento fundamental dentro do processo de ensino-aprendizagem”, destacou Rimet, acrescentando ainda que o processo emergencial será acompanhado por órgãos como MPE e TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Cronograma

A Diretora do DAE, Eremilda Silveira Rocha, informou que no dia 24 de agosto foram abastecidas as escolas da Capital. No dia 25, foram realizadas três rotas para o interior, nos municípios de Amajari, Pacaraima, Alto Alegre, Mucajaí, Iracema e na zona rural de Boa Vista.

Nos dias 25 e 26 de agosto, foram realizadas entregas em escolas da Capital. No dia 30, foram realizadas mais três rotas no interior: Uiramutã, Normandia, e uma entrega por via aérea também em Uiramutã e Normandia, além de Pacaraima.

Já no dia 05 de setembro, foram atendidas as escolas dos municípios de Cantá e Bonfim, além das unidades de ensino dos municípios do sul do Estado: Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luíz e Caroebe.

E no dia 12 de setembro, os produtos foram entregues por via aérea, para escolas nos municípios de Iracema, Caracaraí, Alto Alegre e Amajari.