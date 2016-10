Governo reestrutura Aferr e a transforma em Agência de Desenvolvimento

O Governo de Roraima tem, a partir de agora, uma instituição financeira mais moderna e estruturada para atender os tomadores de crédito da economia formal e informal. A Aferr (Agência de Fomento de Roraima) passou por processo de reestruturação e agora passa a se chamar Desenvolve RR (Agencia de Desenvolvimento de Roraima).

A partir desta terça-feira, 25, a Desenvolve RR estará atendendo em novo endereço. Está aberta ao público na avenida Major Williams, 1.135, Centro, com capacidade de atendimento num ambiente mais amplo e confortável. Hoje, em média, 30 empreendedores são atendidos em busca das linhas de crédito. A nova unidade conta com 12 guichês de atendimento.

“Assim, nós acreditamos que a Desenvolve RR tem a condição de apoiar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas roraimenses, incentivando o crescimento da economia e a geração de emprego e de renda no Estado”, afirma o presidente Weberson Pessoa.

Segundo Weberson Pessoa, as novas instalações proporcionarão melhor ambiente de trabalho, num espaço amplo e arejado dentro dos padrões estabelecidos pela nova gestão de negócios. A localização da Desenvolve RR também trará maior facilidade de acesso à população, pois, encontra-se no centro da cidade, numa avenida de fácil acesso e localização.

Amplas e modernas, as novas instalações contam com 11 salas estruturadas para suprir às demandas operacionais da instituição. Estas salas são direcionadas para cada departamento, proporcionando, ao empreendedor, maior identificação quanto a suas operações de crédito.

“Desta forma, a Desenvolve RR cumpre seu papel como canal de desenvolvimento da economia de Roraima, colaborando com a criação de mais postos de trabalho, valorizando a vocação e as potencialidades do Estado e, consequentemente, gerando mais emprego e renda para a população”, comentou o presidente.

As opções de crédito da Desenvolve RR atendem todas as necessidades da empresa, financiando os projetos de investimento em ampliações e modernizações, a aquisição de máquinas e equipamentos ou projetos de inovação. Os prazos para quitação dos empréstimos são a partir de 24 meses e as taxas de juros as mais competitivas do mercado.

“A Desenvolve RR acredita que o crédito consciente pode transformar de forma positiva a economia local, gerando mais emprego e renda. Acredita que com financiamento de longo prazo é possível investir em tecnologia, inovação e aumentar a eficiência e a rentabilidade nos negócios, sem, é claro, deixar de lado o respeito ao meio ambiente e a preservação dos recursos naturais”, finaliza Weberson Pessoa.

Jonas Elmore