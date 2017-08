Governo realiza quase 40 mil atendimentos de saúde este ano

Desde 2015, foram realizados mais de 100 mil atendimentos de saúde em todo o Estado, por meio de ações como a Caravana do Povo, Saúde nos Municípios e outros atendimentos. Só este ano, foram 22 edições da Caravana do Povo e cinco da Saúde nos Municípios, que totalizaram quase 40 mil procedimentos realizados entre consultas médicas, exames, entre outros.

Além destas ações, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) também realiza ações complementares em parceria com instituições como o Sistema S, Exército, além de outras instituições e secretarias estaduais. Ao todo, foram 37 ações de saúde itinerante realizadas em 2017, com 39.778 atendimentos.

A quantidade de atendimentos é superior a todo o ano de 2014, quando foram registrados 32.248 atendimentos. Isso porque desde 2015, a ação ganhou novas especialidades como mastologia e neurologia, além de cuidados de prevenção como a aferição de pressão arterial.

Além de disponibilizar os profissionais da área de saúde, o governo também leva uma farmácia com medicamentos básicos, exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia e PSA (antígeno prostático específico) para prevenção do câncer de próstata.

O secretário-adjunto de saúde, Paulo Linhares, ressaltou as caravanas são realizadas semanalmente, mas que nem sempre foi assim, pois em anos anteriores esta ação acontecia apenas duas vezes por mês.

“Hoje temos mais médicos, pois são disponibilizados dois profissionais em áreas como cardiologia, ginecologia e oftalmologia. Outro avanço importante foi a inclusão da Carreta Saúde da Mulher, com exames de ultrassonografia e mamografia, contribuindo significativamente para as ações de prevenção a doenças como o câncer”.

Além da Caravana do Povo, a Sesau realiza ainda o projeto Saúde no Interior, que todo mês percorre 10 municípios com as especialidades de cardiologia, ginecologia e oftalmologia. Este programa foi retomado em março e já disponibilizou 8 mil atendimentos.

Linhares afirmou que as ações de saúde no interior do Estado complementam os serviços disponibilizados pelos municípios, evitando que a população precise se deslocar para a capital. “Os serviços são levados sem a necessidade de agendamento e a população pode ser atendida no mesmo dia com consulta, exame e, em muitos casos, já sai com o medicamento em mãos”.