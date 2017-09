Governo realiza dia de campo para fomentar a citricultura em Caroebe

Os produtores de citros de Caroebe, município ao Sul do Estado, tiveram a oportunidade de participar, nesta quinta-feira, dia 28, de um Dia de Campo promovido pelo Governo do Estado.

Na ocasião, a governadora Suely Campos incentivou os produtores de laranja e limão a ampliarem as lavouras com vistas à exportação dessas frutas para o Amazonas, visto que a citricultura é uma das atividades com o maior potencial de expansão em Roraima.

Atualmente 3,5 mil toneladas da produção de citros roraimense vão para Manaus, capital vizinha. Este mercado pode ser ampliado, pois a demanda manauara anual é de 15 mil toneladas. Quem produzir, tem a comercialização garantida. Conforme a governadora, o dia de campo foi realizado justamente para incentivar os produtores a investirem ainda mais na cultura.

“Trouxemos dois especialistas da Embrapa do Amazonas [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária] e técnicos da Aderr [Agência de Defesa Agropecuária] para ministrar palestras sobre cultivo, controle das pragas, certificação e comercialização para orientar e tirar as dúvidas dos agricultores. No ano passado fizemos esse mesmo evento em Rorainópolis, que é o maior produtor de citros, e agora viemos disponibilizar tecnologia também para Caroebe”, complementou o presidente da Aderr, Gelb Platão.

A Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) também participou do dia de campo, com palestras sobre licenciamento e a entrega de licenças ambientais. Já a Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disponibilizou técnicos para prestar esclarecimentos sobre assistência técnica.

Produtor de citros na região, Antônio Antenor de Souza, assistiu as palestras ministradas durante o evento. “A governadora está de parabéns, não tínhamos antes o apoio que temos hoje porque muitos não têm o conhecimento suficiente para plantar e hoje vieram pessoas preparadas para nos orientar”, disse.

O gerente do Banco do Brasil em São João da Baliza, que atende toda a região, José Marcos explicou a importância do evento. “Essa reunião nos permite ter o contato direto com os produtores. Viemos participar com o objetivo de divulgar os produtos do banco que atenda às necessidades dos agricultores. Nossa principal linha de crédito para eles é o Pronaf, que chega a R$ 350 mil e o mais importante é fazer com que esse recurso chegue até eles para que desenvolvam essa região, gerando renda e oportunidades”, declarou.

A governadora Suely Campos destacou que o Sul do Estado tem grande potencial para a cultura de citros. “Nosso papel é incentivar. Estamos aqui para que eles possam plantar corretamente, para termos frutos de excelente qualidade para comercialização. O setor produtivo, incluindo a agricultura familiar, é a solução econômica de Roraima”, pontuou Suely.

Prefeito destaca parceria com o governo

O prefeito do município de Caroebe, Argilson Raimundo, afirmou que é de extrema importância o trabalho promovido pelo Governo do Estado. “Caroebe está entre os maiores produtores de citros de Roraima. A governadora se sensibilizou em mandar mudas, técnicos de outros Estados para ministrarem treinamentos para este dia de campo”, disse.

Ele também lembrou do compromisso do Governo do Estado para com o município de Caroebe, devido a alocação de alguns convênios para recuperação de vicinais e recapeamento das ruas da sede do município e da vila Entre Rios.

Dois convênios foram assinados com a Prefeitura de Caroebe. Um, de R$ 511 mil vai contemplar a infraestrutura urbana, com melhorias nas ruas e avenidas, meios fios, calçamento, dentre outros reparos para melhorar as condições do município. Os recursos são do próprio Estado, com emenda parlamentar do deputado estadual Jânio Xingu.

O segundo convênio, também firmado com a Prefeitura, tem investimento de R$ 409 mil, para ser aplicado em serviços de terraplanagem, revestimento primário em pouco mais de 18 km de estradas vicinais, com prazo de 180 dias de obras.

“Com isso daremos tranquilidade para que o homem do campo possa produzir com a garantia que o produto será escoado. Além de melhorar a vida do produtor rural, esse trabalho vai gerar melhor qualidade de vida para os estudantes que vivem nestas regiões”, afirmou.

Aderr aposta na conquista de status livre da mosca da carambola

Um dos maiores empecilhos para exportação da produção de algumas frutas em Roraima, é a mosca da carambola. A Aderr vem trabalhando no combate e o presidente do órgão, Gelb Platão, acredita que até o início de 2018 Roraima esteja livre da prega, o que vai permitir a exportação de outras frutas para Manaus, como manga, caju, incrementando ainda mais a economia que vem do campo.

“Há sete anos Roraima não exporta essas frutas por causa da mosca da carambola. Será um importante avanço comprovar a não incidência da mosca da carambola para que as frutas possam ser certificadas e exportadas. Estamos adotando uma série de medidas, em parceria com o Mapa [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento], para confirmar a inexistência dessa praga no nosso Estado. Colocamos armadilhas em todos os municípios. Após a avaliação da incidência da mosca, os resultados serão auditados para fazer o desembargo da exportação dessas frutas”, explicou.

Ele informou ainda que a Aderr vai capacitar os engenheiros agrônomos para certificar a produção inclusive nas áreas com plantio de citros. O treinamento será realizado entre os dias 1° e 3 de outubro, para habilitação dos responsáveis técnicos para trabalhar com a laranja e citros como hospedeiro da mosca da carambola. O objetivo é capacitar esses profissionais para que possam atuar na erradicação da mosca da carambola, que também pode atingir os citros.

Investimento

Platão destacou o empenho governadora Suely Campos na Aderr que vem resultando nos avanços da sanidade animal e vegetal. “A Aderr recebeu cerca de R$ 8 milhões para estruturação dos escritórios, com internet, viaturas e efetivou seu corpo técnico, com a posse de 175 concursados. Isso resultou na conquista do status livre de Febre Aftosa com vacinação, na certificação do citros desde novembro do ano passado, e agora na liberação da mosca da carambola que está em vias de ocorrer”, adiantou.