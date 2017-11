Governo realiza campanha para a arrecadação de livros

O Governo do Estado, por meio da Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania) e Seed (Secretaria Estadual de Educação), realiza uma campanha para a arrecadação de livros literários que serão utilizados no projeto “Leitura para a Libertação”, realizado nas unidades prisionais do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça e Universidade Federal de Roraima.

O projeto tem por objetivo promover entre os reeducandos, a leitura e a produção textual, contribuindo com a diminuição da pena e na reinserção social. A gravidade da pena e a conduta dos reeducandos são levadas em conta durante a seleção para participar do projeto, que é feita por uma comissão técnica que avalia a competência de leitura e escrita, de acordo com a escolaridade do reeducando.

Inicialmente, a Sejuc receberá apenas livros literários que compõe uma lista com 54 títulos de autores como Eça de Queiroz, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Humberto Eco, Monteiro Lobato, entre outros.

De acordo com a coordenadora de Assuntos Educacionais nas Prisões, Edna Moura, a intenção é arrecadar livros que sejam utilizados em vestibulares. “Estamos focando nesses livros, pois em muitas provas de instituições de ensino eles são usados como base para a elaboração de questões, além de serem livros de grandes autores da literatura brasileira”, explicou.

Os interessados em doar livros, devem procurar a Coordenação de Assuntos Educacionais nas Prisões, que fica na sede da Sejuc, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 8120, bairro São Vicente, das 8h às 13 horas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 99124-9072.

Dina Vieira