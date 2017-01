Governo prorroga inscrições para cooperativas assumirem Centros de Difusão Tecnológica

O Governo do Estado de Roraima, por meio do IACT (Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação), prorrogou até o dia 20 de janeiro, o prazo para a inscrição de cooperativas interessadas em assumir uma das unidades dos CDT’s (Centros de Difusão Tecnológica do Estado).

O IACT possui um projeto estruturante de quatro cadeias produtivas. São elas: os CDT’s de fruticultura, em Caracaraí; o de laticínios, em Alto Alegre; o de piscicultura, em Mucajaí; e a unidade de apicultura, no Cantá, este último foi inaugurado em março de 2015 e já possui uma cooperativa responsável pelas instalações.

O chefe da Divisão de Gestão de Cooperativas e Empresas do IACT, Diego Teixeira, informou que as cooperativas interessadas podem procurar a sede do IACT, que fica localizado à rua Domingos Braga, nº 44, São Francisco, onde o edital está disponível. “Eles deverão formular uma proposta, que tem que ser entregue até o dia 20 de janeiro na nossa sede, e depois as propostas serão analisadas por uma Comissão Especial”, explicou.

Para participar, a cooperativa deve estar com a documentação em dia, não possuir dívidas, ter uma política de expansão no Estado, ter um bom nível de produção e além de ter associados do ramo, como fruticultores ou piscicultores. Além destes requisitos, serão necessárias informações como o volume de vendas do produto do ano anterior e dos níveis de produção.

De acordo com Teixeira, a cooperativa receberá um prédio agroindustrial e administrativo para trabalhar com todo o equipamento necessário para desenvolver seus trabalhos. “Em contrapartida, a cooperativa terá que cuidar da manutenção do equipamento e zelar pelo patrimônio. Além de fomentar a difusão tecnológica em relação à industrialização básica, oferecendo pesquisa, conhecimento e ensino por meio de cursos para os produtores rurais”, destacou.

Ainda segundo Diego Teixeira, esse é um dos caminhos para o crescimento econômico de Roraima. “Temos certeza da importância desse trabalho para que consigamos fortalecer o pequeno produtor por meio das cooperativas, e a agricultura em nosso Estado”, concluiu.

Dina Vieira