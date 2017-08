Governo promove painel político para oficiais do Exército

Com intuito de aprimorar conhecimentos sobre o Estado de Roraima, uma comitiva de 28 oficiais superiores da Eceme (Escola de Comando e Estado-Maior do Exército) foi recebida nesta segunda-feira, 21, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos.

A apresentação do panorama conjuntural do Estado é uma iniciativa para subsidiar os militares de informações estratégicas, econômicas, geográficas, e especialmente, das áreas de segurança e defesa, visando futuros trabalhos de comando e assessoria militar na região.

“Nós temos aqui a oportunidade de apresentar a realidade do nosso Estado. Certamente eles terão uma visão mais delineada, então é preciso ter um olhar diferenciado, principalmente neste momento em que a Venezuela vive uma crise política e econômica e sua população busca alternativas, recorrendo ao nosso Estado. Na medida que nós prestamos esclarecimentos aos futuros oficiais que irão comandar o Exército, isso trará grandes frutos, principalmente com o respeito que precisa se ter, por Roraima representar um espaço tão significativo de área fronteiriça”, explicou o secretário-chefe da Casa Civil, Oleno Matos.

O Painel Político para a Escola de Comando e Estado Maior do Exército foi apresentado pelo secretário estadual de Planejamento, Haroldo Amoras, que durante pouco mais de 1h30, abordou os principais aspectos da história e configuração do Estado, desde a criação do Território Federal, passando pela criação do Estado e os projetos estruturantes, até o atual cenário de crise, provocada pela imigração de venezuelanos.

“Munidos dessas informações e do sentimento da governança local, eles terão uma visão de outra perspectiva. Essa é uma parceria importante, pois na medida que o Exército é um esteio para o país, quanto melhor formado estiver, melhor poderá decidir, também levando em consideração os anseios da população local”, destacou Amoras.

O instrutor do Eceme, coronel Marcelo Narcizo, destacou a parceria do Exército com o Governo de Roraima.

“A nossa escola forma assessores de auto nível, assim como os futuros comandantes e generais do Exército. São oficiais com muita experiência. Essa parceria tem um viés muito importante, porque nos proporciona um conhecimento prático, que poderemos levar para a cúpula do Exército e a partir daí, poderemos chegar a soluções comuns para os problemas da região”, disse.

Fronteira

Roraima tem a terceira maior linha de fronteira do País, em um total de 1.922 quilômetros, atrás apenas do Amazonas e Acre. A parceria com todas as esferas, inclusive as Forças Armadas é considerada estratégica para o fortalecimento da segurança, combate ao tráfico de drogas e de pessoas.