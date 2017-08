Governo presta apoio emergencial para comunidades isoladas pelas chuvas

A ação emergencial do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) em parceria com o NEPNI (Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunização) da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) foi realizada na Comunidade do Contão (a 361 Km de Boa Vista), na terra indígena São Marcos no último final de semana.

Mais de 60 pessoas foram atendidas com serviços médicos, vacinação e distribuição de 100 cestas básicas, com gêneros alimentícios doados pelo Governo do Estado.

Essa foi a segunda visita do GIGE (Gabinete Integrado de Gestão Emergencial) durante a Operação Inverno 2017. A ação contou com o apoio e parceria de voluntários do Grupo Roraima Paramotores, no reconhecimento aéreo e registro fotográfico das comunidades isoladas na região.

Moradores das comunidades Maravilha, Nova Felicidade, São Bento, Pedra do Sol e Limão receberam cestas básicas. Tiveram prioridade, famílias isoladas e que perderam a produção da agricultura familiar.

Essas comunidades foram atingidas e isoladas por consequência das fortes chuvas nesse período do ano, conforme o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Doriedson Silva Ribeiro.

“O compromisso do GIGE é auxiliar, mobilizar e engajar os representantes das comunidades indígenas na atuação emergencial, em situações de risco, a que estão expostas as comunidades atingidas pelas fortes chuvas”, frisou o coronel.

Além dessas ações, parcerias firmadas entre o CBMRR e a SESAU proporcionam atendimentos em saúde por uma equipe multiprofissional. Entre os mias de 60 procedimentos realizados, foram oferecidos aplicação de 32 tipos de vacinas, como contra a gripe, tétano, hepatites A e B, tríplice viral, meningoco C, pneumo 10 e 23, penta, HPV, BCG, rota vírus, pólio oral, febre amarela, entre outras.

Os profissionais também deram orientações sobre a importância e a necessidade da atualização do cartão de vacina e da adoção de medidas preventivas sobre doenças típicas do inverno.

“Esse tipo de ação é de muita importância para as comunidades indígenas nesse período do ano. Fico satisfeito com a parceria e acredito que atendeu as expectativas da equipe de saúde, pois muitos indígenas estão conscientes da importância da imunização”, avaliou o auxiliar de enfermagem Hugo Almeida Cunha.

O tuxaua Romisson Ramos Fidelis, da comunidade do Contão, foi com os pais e irmã realizar a atualização do cartão de vacina. Ele disse que a ação reduziu muito a distância até o atendimento, pois devido ao inverno, muitas famílias estavam isoladas.

“É muito bom esse tipo de ação na comunidade, porque aqui fica isolado e difícil para mim, meus pais e minha irmã nos deslocarmos para Pacaraima ou até Boa Vista, nesse período de inverno”, disse o tuxaua.

As ações do GIGE, uma iniciativa da governadora Suely Campos, tem como finalidade planejar e executar ações de socorro e assistência emergencial as comunidades atingidas pelos efeitos negativos decorrentes das intensas chuvas ocorridas em todo o Estado de Roraima, bem como dos efeitos e resultados produzidos por inundações, alagamentos e enxurradas.

