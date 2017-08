Governo pede prorrogação da permanência da Força Nacional em Roraima

Presente em Roraima desde o início deste ano, o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública deve permanecer no Estado pelo menos por mais 180 dias. A governadora Suely Campos solicitou nesta segunda-feira, 7, ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, a prorrogação do prazo de permanência dos agentes em Roraima.

“Demos início a trabalhos de melhorias no sistema prisional em Roraima. Um deles, a reforma na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, que desde que foi construída, em 1989, não recebeu nenhum tipo de revitalização. Esse foi inclusive um dos motivos para que pedíssemos que a Força Nacional fique por mais tempo por aqui”, explicou Suely Campos.

Entre os pontos elencados no pedido de prorrogação, está ainda o restabelecimento do acesso aos advogados, assistência religiosa, serviço de saúde e o início do ano letivo no presídio.

Além disso, com o prédio danificado, há a necessidade do reforço do policiamento no perímetro externo da unidade, justamente a área de atuação da Força Nacional, que atua prestando apoio ao Desipe (Departamento do Sistema Penitenciário) e à PMRR (Polícia Militar de Roraima).

Atualmente o efetivo da Força em Roraima gira em torno de 100 agentes. “Queremos garantir o andamento das obras de maneira célere, sem prejudicar os trabalhos dos agentes penitenciários e mantendo a ordem no sistema prisional roraimense”, complementou a governador Suely Campos.