Governo paga indenização de fardamento para militares

O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira, 1º, o pagamento da indenização de fardamento para a PMRR (Polícia Militar de Roraima) e CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima). O pagamento é previsto no artigo n° 31 da Lei nº 224/2014, do Sistema Remuneratório dos Policiais e Bombeiros Militares Estaduais.

A indenização é paga anualmente aos militares, e é voltada exclusivamente para aquisição de fardamento a ser usado no serviço ativo dos policiais e bombeiros militares.

O efetivo da PMRR foi divido em três grupos: o primeiro, com 580 policiais militares, recebeu nesta quarta-feira o valor integral de R$3.173,02. Os outros dois grupos, com 500 militares, receberão o pagamento no mês de março e abril, respectivamente. Os 469 militares do efetivo do Corpo de Bombeiros também receberam nesta quarta-feira.

Segundo o comandante do CBMRR, coronel Cláudio Amaral, o pagamento da indenização é uma medida importante que visa a valorização do profissional militar. “O uniforme do militar é também utilizado como equipamento de proteção, pois auxilia nas operações e é muito importante que haja esse apoio do Governo do Estado, e isso demonstra a valorização e motivação da corporação”, destacou.

Dina Vieira