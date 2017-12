Governo monta força tarefa para impedir surto de sarampo em Roraima

Com o anúncio sobre o surto de sarampo no estado de Bolívar, na Venezuela, o Governo de Roraima, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde do Estado, decidiu montar uma força tarefa para evitar que a doença ultrapasse a fronteira chegando ao Brasil.

A medida tem caráter preventivo e contará com o apoio, além da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública), Detur (Departamento de Estadual de Turismo), Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Polícia Federal (PF).

Os órgãos e instituições se reuniram na manhã de quarta-feira (13) para discutir sobre o plano de ação de combate ao Sarampo. O encontro ocorreu na sede do Departamento de Vigilância em Saúde do Estado, que fica no bairro São Francisco.

Durante a reunião, os participantes entraram em consenso quanto à criação de um material informativo, que possa alertar os turistas brasileiros que vão à Venezuela para que se vacinem contra o sarampo.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Daniela Souza, os trabalhos de divulgação da vacina começam na segunda quinzena de dezembro.

“Precisamos por a ação em prática o quanto antes, por conta do aumento do número de turistas brasileiros na Venezuela nessa época do ano”, esclareceu.

Ela disse ainda que o Governo do Estado também aumentou a distribuição da vacina contra o sarampo para todos os municípios. “Estamos empenhados em garantir a segurança da população, mas para isso é preciso que todos possam procurar os postos de saúde para se vacinarem”, alertou.

Venezuela

O Diretor do Detur, Ricardo Peixoto, disse durante a reunião que o governo do estado de Bolívar já adotou medidas para que o surto de sarampo seja contigo.

“A ação do governo venezuelano consiste no aumento da cobertura vacinal da população, principalmente, as que estão mais próximas da faixa de fronteira”, lembrou.

Ele disse que os trabalhos iniciam a partir da próxima semana em pontos estratégicos escolhidos pela equipe de saúde do governo venezuelano.

“Mesmo com toda a dificuldade política e econômica enfrentada pela Venezuela, percebi que o país está se esforçando para que o surto de sarampo seja controlado”, argumentou.

Sesau imuniza corpo técnico

Conforme Daniela Souza, os profissionais que atuam na fiscalização na fronteira Brasil/Venezuela e que trabalham nas unidades de saúde do Estado também serão o público alvo da vacinação.

“Não podemos esquecer de garantir a proteção aos profissionais da saúde, que, por ventura possam atender alguém que tenha vindo da Venezuela com sarampo”, disse.

Os agentes de viagens que realizam o trabalho com os turistas também serão alvos da campanha de vacinação. “Queremos ampliar a proteção de todos de forma eficaz. Para isso, contaremos com a ajuda do Departamento de Turismo do Estado”, pontuou.

Rodrigo Santana