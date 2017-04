Governo leva médicos especialistas para consultas no Interior

Nesta segunda-feira, 24, o Governo de Roraima iniciou a segunda rodada de ações de saúde itinerante, que levarão cerca de 1.500 consultas médicas a nove municípios do interior do Estado. O primeiro foi Normandia, onde foram realizados 158 atendimentos, entre consultas e exames nas áreas de oftalmologia, cardiologia e ginecologia.

A ação acontece paralelamente à Caravana do Povo, que também disponibiliza consultas médicas nos municípios, sendo realizada permanentemente durante todo o ano.

No mês passado, os médicos visitaram dez municípios com a oferta de aproximadamente duas mil consultas. Dessa forma, a população do interior do Estado conta com mais comodidade, uma vez que não precisa se deslocar para a capital para obter atendimento.

São ofertadas 60 vagas por especialidade e além das consultas, cada médico especialista conta com exames e serviços complementares como a ótica na área de oftalmologia, ultrassonografia para a ginecologia e eletrocardiograma para a cardiologia. Ou seja, em apenas um dia, a pessoa atendida já faz a consulta e exame para auxiliar no diagnóstico.

Em Normandia, a gestante Aurinete Almeida, de 20 anos, se consultou pela segunda vez durante a ação. No mês passado ela descobriu a gravidez de gêmeos e nesta segunda rodada, ficou sabendo o sexo dos bebês.

“É a minha terceira gestação e estou feliz por poder fazer esse acompanhamento perto de casa, pois o deslocamento para Boa Vista gera um gasto mínimo de R$ 100,00 por viagem. Agradeço muito ao Governo do Estado por trazer esses médicos todos os meses para Normandia”, finalizou.

Para o secretário adjunto de Saúde, Paulo Linhares, essa é uma demonstração de como a ação facilita a vida da população ao proporcionar o atendimento nos municípios.

“A Saúde nos Municípios e a Caravana do Povo auxiliam na diminuição da demanda de consultas na Clínica Especializada Coronel Mota e das demais unidades da capital, evitando que os pacientes desenvolvam problemas mais graves e tenham que se deslocar para Boa Vista”, disse.

Agendamento

Para se consultar, a população residente nesses municípios deve procurar o posto de saúde de seu município e solicitar um encaminhamento.

Feito isso, o próximo passo é se dirigir ao hospital da gestão estadual e solicitar o agendamento. São ofertados todos os meses pelo menos 140 vagas por município, sendo 60 vagas para oftalmologia, 40 vagas para cardiologia e 40 vagas para ginecologia.

Nos serviços de cardiologia e ginecologia o paciente pode optar pela consulta com o especialista ou o exame de eletrocardiograma e ultrassonografia. Confira a programação para o mês de abril:

DIA | HORÁRIO | MUNICÍPIO

25 (Terça-feira) | A partir das 8h | Pacaraima

25 (Terça-feira) | A partir das 14h | Amajari

26 (Quarta-feira) | A partir das 8h | Caracaraí

26 (Quarta-feira) | A partir das 14h | Iracema

27 (Quinta-feira) | A partir das 8h | Mucajaí

28 (Sexta-feira) | A partir das 8h | Caroebe

28 (Sexta-feira) | A partir das 14h | São João da Baliza

29 (Sábado) | A partir das 8h | São Luiz do Anauá