Governo lança Vestibular in Company para servidores estaduais

A partir de agora os servidores estaduais serão beneficiados com o Vestibular in Company. A ação é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Segad (Secretaria Estadual de Gestão Estratégica e Administração) em parceria com o Centro Universitário Estácio da Amazônia. O vestibular vai atender os servidores e seus dependentes por meio da instituição de ensino.

O Vestibular in Company é uma campanha da Estácio para oportunizar o servidor a ingressar na universidade, onde a instituição de ensino vem até o Governo aplicar a prova do vestibular.

O secretário de Administração, Frederico Linhares, destacou a parceria. “Estamos satisfeitos com essa parceria inovadora, porque não só os servidores serão beneficiados com a oportunidade de estudar e ampliar seu conhecimento, investindo na sua formação, como também seus familiares”, finalizou.

A prova e a redação acontecem no dia 9 de agosto, na Escola Estadual Oswaldo Cruz para o período 2017.2. O vestibular será coordenado pela Secretaria de Gestão Estratégica e Administração (Segad), por intermédio da Escola de Governo.

O formulário de inscrição para o certame já está disponível em todas as secretarias, no setor de Recursos Humanos. O servidor deve preencher seus dados com as informações contidas no impresso e confirmar a inscrição até o dia 08 de agosto.

Podem participar todos os servidores públicos efetivos, comissionados, temporários e celetistas do Poder Executivo, da administração direta e indireta (autarquias, fundações, empresas e sociedade de economia mista).

Essa é a primeira vez que o governo de Roraima oferece aos servidores esse benefício, com descontos de 40% em cursos de graduações presenciais e à distância, sendo que o aluno pagará na primeira mensalidade somente R$ 59.

A Estácio está ofertando 16 cursos de graduação presenciais e 24 à distância, entre eles administração, ciências contábeis, computação, gestão ambiental, agronegócio, direito, design gráfico, recursos humanos, engenharia, nutrição, educação física, enfermagem, serviço social, pedagogia, sistema de informação e gestão da tecnologia da informação.