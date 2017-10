Governo lança projeto para melhorar a qualidade de ensino nas escolas públicas

As escolas estaduais terão incentivo a mais para avançar na qualidade de ensino. Foi lançado o projeto RR Educa, inicialmente no Colégio Militar Estadual Irmã Maria Teresa Parodi, no Residencial Vila Jardim.

O RR Educa vem com a proposta de melhorar a qualidade de ensino e reduzir em até 60% o índice de reprovação. Para isso, a metodologia utilizada visa melhorar em três vezes o nível do aprendizado, com conteúdo disponibilizado em três versões para que o aluno possa aprender:

A primeira delas é em ambiente virtual, por meio de um aplicativo próprio, com conteúdo disponibilizado antes, para que o aluno possa se familiarizar com o tema e responder questões em casa.

Na sala de aula, o professor vai ministrar o conteúdo normalmente e tirar as dúvidas dos alunos que acessaram o conteúdo previamente. As salas terão ainda uma lousa interativa, onde professores e alunos terão inúmeras possibilidades de explorar os conteúdos com o auxílio da Internet.

Para complementar, os estudantes terão acesso a atividades complementares após a aula, com mais conteúdos e outros tipos de exercícios, também por meio do aplicativo.

A governadora Suely Campos destacou as mudanças positivas na unidade de ensino, desde a opção pelo modelo de ensino militarizado, até a adoção do RR Educa.

“Constatamos aqui grandes mudanças positivas, que começaram com a adoção do ensino militar e agora com essa nova plataforma tecnológica, com pilares baseados no trabalho de pesquisa de doutores em educação em conjunto com o Ministério da Educação, para que os alunos possam ter acesso ao que há de mais moderno em termos de ensino”, disse a governadora.

Segundo ela, agora, com essa ferramenta, os estudantes terão acesso aos conteúdos, antes e depois das aulas, além do que os pais vão poder acompanhar a rotina escolar dos filhos, se ele foi à escola, se não foi. “Tenho certeza que esse projeto será uma grande oportunidade para melhorar o rendimento escolar dos nossos alunos”, adiantou a governadora.

Além de salas de aula equipadas com as lousas interativas, o Colégio Militar Estadual Irmã Teresa Parodi ganhou também um lounge, onde professores e alunos poderão acessar a Internet e enriquecer ainda mais o conhecimento com pesquisas.

O gestor da unidade, coronel Elson Paiva, destacou a importância do investimento feito pelo governo, que vai melhorar ainda mais a qualidade de ensino na escola.

“É mais uma ferramenta que o nosso colégio ganha. O RR Educa só vem a somar com o trabalho realizado aqui pelos nossos professores. A governadora Suely Campos está empenhada em investir na educação dos jovens roraimenses e está de parabéns. Já estamos colhendo os frutos desse investimento, com uma escola cada vez melhor. Uma escola que proporciona cada vez mais, condições de melhor ensino-aprendizado para os nossos alunos e professores”, disse.

Ainda no mês de outubro, o projeto será implantado nas escolas Monteiro Lobato e Ana Libória.

Ricardo Amaral