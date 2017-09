Governo lança programa Progredir voltado aos usuários do Bolsa Família

O líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR) participou nesta terça-feira, 26, no Palácio do Planalto, do lançamento do programa Progredir, voltado para beneficiários do Bolsa Família. A ideia é dar incentivos a abrir o próprio negócio, com a liberação de microcrédito; realizar capacitação profissional; e dar facilidade de acesso ao mercado de trabalho.

“Este programa está dentro da agenda positiva do governo e representa, em um ano e pouco de trabalho deste governo, avanço às políticas sociais. Além do Bolsa Família garantido integralmente, também teremos a condição de conceder recursos e crédito para os pequenos empreendedores, conseguir emprego para as pessoas que querem emprego. As pessoas vão ficar numa fase de transição. Estarão no Bolsa Família e terão um emprego com todos os benefícios trabalhistas”, explicou Jucá após a cerimônia.

Durante o lançamento, o presidente da República, Michel Temer, lembrou que, desde 2016, o governo tem demonstrado preocupação com a área social. Logo no início, o Ministério do Desenvolvimento Social aumentou o benefício do Bolsa Família em 12,5%, depois de mais de dois anos sem nenhum reajuste. Além disso, havia um grande número de pessoas que pleiteavam o benefício, mas não conseguiam sua inclusão no cadastro. A fila chegou a cerca de um milhão de pessoas. No mês de agosto, ela foi zerada pela quarta vez em 2017. Depois de destacar todas essas conquistas, Temer garantiu que o programa não irá acabar, mas revelou seu desejo de que “daqui a 10, 15 anos, num dado momento, nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício individual. Que todos estejam empregados neste País”.

Destinado aos beneficiários do Bolsa Família e demais trabalhadores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o Progredir tem potencial para emancipar economicamente até 1 milhão de famílias nos próximos 24 meses. A informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que também participou da solenidade. Sob a coordenação do MDS, o programa terá a parceria de bancos públicos. A iniciativa também prevê a oferta de até R$ 3 bilhões anuais em microcrédito para fortalecer pequenos negócios e um milhão de vagas em cursos do Pronatec Oferta Voluntária.