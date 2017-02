Governo lança programa Crédito Escola e anuncia calendário de pagamento do Crédito do Povo

Ótimas notícias para os beneficiários do maior programa de transferência condicionada de renda de Roraima, o Crédito do Povo. Na tarde desta quinta-feira, 9, a governadora Suely Campos fez o lançamento do Crédito Escola, que será uma força a mais para a educação de Roraima.

Ela anunciou ainda o novo calendário de pagamento do benefício, que será depositado conforme calendário de escala, definido pelo número no final do cartão do usuário.

“O Crédito Escola é um grande avanço para a educação de Roraima. É um benefício que tem um alcance muito grande, porque de fato se trata de um investimento na Educação. Muitos pais não têm condições de comprar material escolar e se torna um gasto pesado para custear. Então esse complemento dá condições de a família investir no material dos seus filhos para frequentar a escola de maneira digna”, disse Suely Campos.

O evento foi realizado no Auditório Jannyele Vicencia, na Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social), e contou com a presença de centenas de famílias beneficiárias do programa, a secretária Emília Campos, autoridades do Governo do Estado e do Poder Executivo.

A partir de agora, com o Crédito Escola, os beneficiários do Crédito do Povo que possuem dependentes em idade escolar, de 4 a 17 anos vão receber um auxílio adicional de R$ 41,00 anuais para cada dependente nesta faixa etária. O valor é destinado à aquisição de material escolar. O Crédito Escola será pago ainda neste mês, também de acordo com as datas dos calendários.

Com o recebimento do Crédito Escola pelas famílias, serão injetados na economia de Roraima mais de R$ 5 milhões. Do valor total, R$ 3.490.200 são referentes ao Crédito do Povo, e R$ 1.575.261 são referentes ao Crédito Escola.

O Crédito Escolar vai beneficiar mais de 38 mil estudantes em todo Estado, sendo 17.562 na Capital, e 21.141 no Interior.

A secretária Emília Campos também falou sobre o projeto: “O Crédito Escola é um benefício a mais para os usuários do crédito do povo e mostra a sensibilidade da governadora Suely Campos com as crianças do nosso Estado”, afirmou.

Ela explicou que ao longo de dois anos, a Setrabes fez um trabalho em que detectou que as famílias que recebem o crédito priorizam a compra de alimentos. “É por essas dificuldades financeiras dos beneficiários que hoje nós lançamos o Crédito Escola”, frisou a secretária.

A dona de casa, Artemísia Lima de Oliveira, de 35 anos, era uma das beneficiárias que estava na plateia com os filhos acompanhando a solenidade. Moradora do município de Caracaraí e mãe de quatro filhos, todos estudantes, ficou aliviada depois de receber a notícia da governadora.

“Eu estava preocupada e pensava a todo momento como ia fazer para comprar o material dos meus meninos. Mas coisa boa vem na hora certa, e essa novidade veio quando eu mais precisava. As crianças já estão até fazendo planos para a escolha dos materiais”, detalhou.

Já Ariatina dos Santos, de 30 anos, moradora do bairro Sílvio Leite, em Boa Vista, se surpreendeu com a novidade: “Vai me ajudar a comprar o material das minhas duas filhas, pois eu só tinha dinheiro para comprar de uma. Eu e meu marido estamos desempregados, e isso veio numa boa hora. Eu agradeço a Deus e à governadora Suely”, disse.

Calendário de Pagamento do Crédito do Povo

Fevereiro:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/02 (sábado)

Final do cartão 4 e 5 – 21/02 (segunda-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 25/02 (sábado)

Março:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/03 (sábado)

Final do cartão 4 e 5 – 21/03 (terça-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 31/03 (sábado)

Abril:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/04 (terça-feira)

Final do cartão 4 e 5 – 21/04 (sexta-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 29/04 (sábado)

Maio:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/05 (quarta-feira)

Final do cartão 4 e 5 – 20/05 (sábado)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 31/05 (quarta-feira)

Junho:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 10/06 (sábado)

Final do cartão 4 e 5 – 21/06 (quarta-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 04/07 (sábado)

Julho:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/07 (terça-feira)

Final do cartão 4 e 5 – 21/07 (sexta-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 29/07 (sábado)

Agosto:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/08 (sexta-feira)

Final do cartão 4 e 5 – 19/08 (sábado)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 31/08 (quinta-feira)

Setembro:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 12/09 (terça-feira)

Final do cartão 4 e 5 – 21/09 (quinta-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 30/09 (sábado)

Outubro:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/10 (quarta-feira)

Final do cartão 4 e 5 – 21/10 (quinta-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 31/10 (terça-feira)

Novembro:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 11/11 (sábado)

Final do cartão 4 e 5 – 21/11 (terça-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 01/12 (sexta-feira)

Dezembro:

Final do cartão 0, 1, 2 e 3 – 09/12 (sábado)

Final do cartão 4 e 5 – 21/12 (quinta-feira)

Final do cartão 6, 7, 8 e 9 – 28/12 (quinta-feira)