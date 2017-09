Governo lança linha de crédito para jovens empreendedores

A governadora Suely Campos lançou nesta quarta-feira, 20, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos, a nova linha de crédito da Desenvolve-RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima) ‘Jovem Empreendedor’. A iniciativa vai disponibilizar mais de R$ 1 milhão em crédito para incentivar e apoiar o crescimento da economia local.

Desta vez, a ação vai atender os recém graduados nas áreas de Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia e Fisioterapia. O limite de financiamento para investimento fixo ou misto é de até R$ 7 mil, por profissional.

A nova linha de crédito Jovem Empreendedor é facilitar o financiamento de atividades empresariais associadas à introdução de novos produtos, processos, serviços, marketing ou novo método organizacional dos jovens profissionais. A taxa de juros é de 1% do valor do contrato, com prazo global de até 24 meses para pagamento, com carência de até 90 dias a partir da efetivação do crédito.

“O programa Jovem Empreendedor vai impulsionar o mercado com a geração de emprego e renda. Nossos esforços são para fomentar o empreendedorismo dos novos profissionais que acabaram de sair da faculdade. São jovens cheios de energia e força pra trabalhar que vão e movimentar a economia de Roraima”, destacou a governadora Suely Campos.

Os empreendedores utilizarão os recursos para capital de giro e para incrementar suas atividades, como por exemplo, pequenas reformas e ampliações e aquisição de máquinas e equipamentos, nos segmentos de alimentação, comércio varejista, confecções, tapeçaria, pequenas indústrias, transporte rodoviário de cargas, vendedores ambulantes e salões de beleza

Segundo o presidente da Desenvolve-RR, Weberson Pessoa, a linha de crédito veio pra suprir uma carência de mercado existente entre os jovens que estão iniciando a carreira profissional.

“Temos mais de 20 mil jovens fazendo faculdades e, que hoje a cada seis meses estão entrando no mercado de trabalho. Essa é uma alternativa para que eles possam se tornar empreendedores e começar seu próprio negócio, gerando emprego, renda e movimentando a economia do nosso Estado”, disse Weberson.

Recém formada em Direito, a advogada Jaíra Monteiro, explica a importância do Programa para quem está iniciando a carreira. “Hoje novos advogados estão sendo formados constantemente, e recebendo a carteira da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil]. Porém, em tempos de crise é muito difícil ter recurso para montar um escritório, então, essa ação do governo é de grande valia para quem vai iniciar agora”, explicou.

O presidente da Comissão de Jovens dos Advogados de Roraima, Ângelo Peccini, ressaltou a seriedade da iniciativa proposta pelo Governo com liberação de crédito. “Essa é uma iniciativa inovadora, e de extrema importância para todos os jovens advogados que iniciam as atividades no exercício da função”, ressaltou.

Wesley Oliveira