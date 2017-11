Governo lança edital de concurso público para o Iper

O Governo de Roraima lançou nesta terça-feira, 7, o edital do concurso para provimento de vagas para cargos efetivos de nível superior e médio do Iperr (Instituto de Previdência do Estado de Roraima). O certame prevê o preenchimento de 22 vagas e a organização está a cargo da Uerr (Universidade Estadual de Roraima).

Entre as 22 vagas disponíveis para oito cargos, 13 são de nível médio, sendo: almoxarife (1); arquivista (1); assistente administrativo, (10, sendo 1 vaga para pessoas com deficiência) e técnico em informática (1). Para nível superior são nove oportunidades: Assistente social (1); psicólogo (1); secretário-executivo (3) e médico-perito previdenciário (4).

De acordo com o presidente do Instituto de Previdência, Carlos Praia, este é o segundo concurso público realizado pelo instituto. “Esta é a gestão que mais investiu no servidor público estadual e a realização deste concurso só reforça o compromisso da governadora Suely Campos”, destacou.

O período de inscrições começa no próximo dia 16 e segue até o dia 18 de dezembro. Para nível superior o valor é de R$ 100. Já para os candidatos de nível médio, será cobrado R$ 80. Isenções estão previstas, mediante comprovação, de acordo com o estabelecido no Edital.

As provas estão previstas para acontecer no dia 4 de fevereiro de 2018, para nível médio e superior e o gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no mesmo dia.

Analista Técnico Jurídico

Na ocasião também foi lançado o edital para o concurso público de provas e títulos, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Analista Técnico Jurídico, direcionado apenas para candidatos com graduação de nível superior com Bacharelado em Ciências Jurídicas ou Direito.

As inscrições iniciam no dia 21 de novembro de 2017 e vão até 2 de janeiro de 2018. O valor é de R$ 200,00.

As provas serão divididas em duas etapas e estão previstas para acontecer no dia 18 de fevereiro de 2018: Prova Objetiva (pela manhã) e Prova Subjetiva (à tarde). A Publicação do gabarito preliminar ocorre no dia 19.

As inscrições só poderão ser feitas via Internet, no endereço eletrônico https://cpc.uerr.edu.br, acessando o menu Concurso, na área do Concurso do IPER/2017.

A abertura das inscrições ocorre às 10 horas do primeiro dia de inscrição e finaliza às 14 horas, do último dia de inscrição, conforme período constante no Cronograma de Atividades, divulgado no edital.

Angelina Mendonça