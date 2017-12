Governo lança edital de concurso público da Setrabes

O Governo de Roraima lançou o edital para a realização de concurso para contratação em cargos efetivos com 73 vagas para a Setrabes (Secretaria de Estado e Bem-Estar Social) nos níveis médio e superior. O certame será realizado pela Uerr (Universidade Estadual de Roraima) e as inscrições ocorrem a partir do dia 20 de dezembro, seguindo até 2 de fevereiro do próximo ano, no site da instituição.

De acordo com o edital, que pode ser conferido clicando diretamente neste link ou no site da Uerr (https://cpc.uerr.edu.br/?p=1587), as provas serão realizadas no dia 15 de abril, e o resultado final deve sair no dia 15 de maio de 2017.

Para o nível superior, há vagas para os cargos de Administrador (3), Contador (3) e Sociólogo (2) e a remuneração para todas estas vagas é de R$ 4.111,65.

Para o nível médio, há vagas para os cargos de Agente sócio-geriátrico (45) e Agente sócio-orientador (20), ambos com remuneração de R$ 2.223,34. Para todos os cargos de todos os níveis, a carga horária é de 40 horas semanais. Serão reservadas ainda 10% das vagas destinadas aos cargos, às pessoas portadoras de deficiência, conforme determina a legislação vigente.

A taxa de inscrição para cargos de nível superior é de R$ 100, e para o nível médio é de R$ 80