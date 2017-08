Governo lança curso preparatório para concursos voltado a pessoas de baixa renda

Com a proposta de garantir o acesso à educação e melhores oportunidades às famílias de baixa renda de Roraima, o Governo do Estado anunciou nesta quinta-feira, 24, a realização do curso preparatório para concursos públicos, promovido pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social) em parceria com a Univirr (Universidade Virtual de Roraima).

O anúncio foi durante o lançamento do Programa Qualifica Roraima, desenvolvido pela Setrabes, que propõe ações para a capacitação e geração de renda. A idealização do Programa partiu da expressiva procura por duas capacitações promovidas pela Secretaria aos beneficiários do Crédito do Povo nos meses de março e abril, as quais reuniram mais de 700 participantes.

Foi essa oportunidade que deu um novo rumo à vida da Tamara Kicia Rodrigues Garcia, que fez a oficina de ovos de chocolate juntamente com a mãe, que é beneficiária do Crédito do Povo. “Quero muito cursar medicina, mas enquanto estudo preciso ajudar na renda da família. Por isso, depois do curso, comecei a ajudar minha mãe a produzir os doces. Agora posso ajudar no sustento da família e consigo continuar estudando, graças à oportunidade que tivemos com essa oficina”, contou.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, ressaltou que a ação beneficiará aqueles que mais precisam do apoio do Governo do Estado.

“Esta é a primeira vez que uma gestão do Governo oferece esse tipo de oportunidade aos beneficiários do Crédito do Povo. O benefício é essencial a essas famílias e a qualificação irá ajudar a melhorar a vida de quem mais precisa. Com o Qualifica Roraima, queremos que essas pessoas possam ter oportunidade de prosperar e gerar renda”, garantiu.

Emília Campos explicou que a cada ação, 30% das vagas serão destinadas aos beneficiários do Crédito do Povo, que hoje possui 32.246 famílias beneficiadas em todo o Estado e injeta mensalmente R$ 3.869,520,00 na economia.

Curso

A implementação do Programa Qualifica Roraima será com a realização do curso preparatório para concursos, realizado na modalidade presencial, no polo de Boa Vista da Univirr, na Unidade Acadêmica Maria Odete Calheiros Pena, localizada na Avenida Princesa Isabel, 3.524, no bairro Tancredo Neves.

O curso ofertado de forma gratuita, será destinado às pessoas da comunidade em geral de baixa renda e que atendam aos critérios estabelecidos em edital. O interessado precisa ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio. Para as 300 vagas oferecidas aos beneficiários do Crédito do Povo, podem participar tanto o próprio beneficiário como os filhos que estejam cadastrados.

O edital estará disponível na íntegra no endereço eletrônico da Univirr (univirr.edu.br) a partir de 30 de agosto e as inscrições devem ser realizadas entre os dias 30 de agosto a 02 de setembro, das 8h às 17h, na Setrabes.

A Secretaria será responsável pela seleção dos candidatos, com a avaliação de assistentes sociais, e o resultado dos classificados será divulgado no dia 13 de setembro no portal da Univirr, na Setrabes e redes sociais.

As mil vagas serão distribuídas em uma turma no turno vespertino, três turmas no turno noturno e uma turma aos sábados.

O vice-reitor da Univirr, José Gomes da Silva, explicou que o processo para seleção dos profissionais que irão ministrar as aulas já está em andamento e a publicação do edital com os selecionados será publicado no Diário Oficial do Estado no dia 1º de setembro.

As aulas terão início no dia 18 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro de 2017. “Conforme os editais dos concursos forem publicados, adaptaremos as matérias para serem passadas nas aulas”, observou o vice-reitor.

Além da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), que já publicou o edital do concurso, a governadora Suely Campos autorizou a realização dos concursos da Setrabes, Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), Polícia Militar e Polícia Civil.

Simone Cesário